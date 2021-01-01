Ivona рассказывает о тонкостях ухода за окрашенными волосами.

Правила ухода за окрашенными волосами: как сохранить объем, цвет и блеск pinterest.com

1. Используйте правильные средства

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Советуем не мыть окрашенные волосы шампунем для придания объема. Профессионалы не зря разработали отдельные линейки для окрашенных волос, причем именитые марки выпускают отдельно продукцию для блондинок и для брюнеток. Не упускайте этот момент.

Правила ухода за окрашенными волосами: как сохранить объем, цвет и блеск pinterest.com

2. Прочь посеченные кончики

Ничто не придает такого негативного эффекта волосам, как посеченные кончики волос. Окрашенные волосы секутся быстрее натуральных, поэтому следить за этим нужно тщательно. А в промежутках между стрижками наносите на концы волос специальные средства, чтобы продлить им здоровый вид.

3. Наносите бальзам до мытья волос

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Благодаря этому Вы получите тот же эффект смягчения и легкого расчесывания, а ещё обезопасите волосы от негативного воздействия примесей, которые есть в водопроводной воде.

4. Избегайте термоукладки

Окрашенные волосы в два раза сильнее страдают от нагрева, поэтому по возможности их нужно стараться сушить прохладным воздухом, не мучая их плойками, утюжками, щипцами, брашингом. Хоть это и невозможно, но старайтесь минимизировать их использование. По меньшей мере не забывайте про термозащитные спреи.

Правила ухода за окрашенными волосами: как сохранить объем, цвет и блеск pinterest.com

5. Используйте масло

Подойдут любые натуральные масла - оливковое, кокосовое, миндальное, касторовое, масло авокадо. Наносите на всю длину, оставляя чистыми корни, укутывайте и держите около часа. Применяйте их хотя бы раз в неделю, и ваши волосы скажут за это «спасибо» в любом случае.

Правила ухода за окрашенными волосами: как сохранить объем, цвет и блеск freepik.com

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