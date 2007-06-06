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Полнолуние и Новолуние в марте 2021: даты и астрологический прогноз

Спецтема: Астрология
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Начало весны 2021 - время для самопознания и саморазвития!
Полнолуние и Новолуние в марте 2021: даты и астрологический прогноз
Полнолуние и Новолуние в марте 2021: даты и астрологический прогноз
freepik.com

Когда в марте 2021 года наступит Полнолуние и Новолуние, и какими событиями будут наполнены эти дни, расскажет Ivona.

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Новолуние в марте 2021 года произойдет в субботу, 13 марта в знаке Рыб. Самое время подвести итоги. Тем более что Рыбы, несмотря на свою двойственность, накапливают в себе весь пережитый опыт: как позитивный, так и негативный. Ваша задача - отделить зерна от плевел. Возможно, не самая веселая работа, но со временем вы лишь обрадуетесь своей предусмотрительности. Весь день вас может сопровождать чувство того, что вот-вот произойдет нечто особенное. Положитесь на свою интуицию, но забегать наперед и строить большие планы лишь на основе этого - не стоит. Если анализ и созерцание вам не по душе, посвятите первое весеннее Новолуние заботе о себе. Положительные эмоции зарядят вас необходимой для новых свершений энергией.

Полнолуние и Новолуние в марте 2021: даты и астрологический прогноз
Полнолуние и Новолуние в марте 2021: даты и астрологический прогноз
freepik.com

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Полнолуние в марте 2021 года произойдет в воскресенье, 28 марта в знаке Весов. Ключевое слово дня - “равновесие“. Тому, кто достиг внутренней гармонии, стоит провести свои обычные практики, а затем как следует отдохнуть. Тем же, кто не чувствует в себе подобной силы, придется как следует потрудиться. Вас будут одолевать сомнения и соблазны, но стоит помнить, что так Вселенная испытывает вашу стойкость духа. Поэтому постарайтесь хотя бы в этот день проявить мудрость и благоразумие. Не поддавайтесь на провокации и не предавайтесь излишествам. Лучший способ провести этот день - уединение и самопознание. Работа над собой хоть и кажется порой монотонной и скучной, но не стоит забывать, что делаете вы ее исключительно для себя. Принятие важных решений лучше перенести на более “стабильный“ день.

Полнолуние и Новолуние в марте 2021: даты и астрологический прогноз
Полнолуние и Новолуние в марте 2021: даты и астрологический прогноз
freepik.com

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Теги: астрология, полнолуние, полнолуние 2021, новолуние, весна 2021, лунный календарь, лунный календарь 2021
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Источник: ivona)bigmir.net

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