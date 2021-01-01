Благоприятные и неблагоприятные дни для окрашивания волос в первый месяц 2021 года.

Когда лучше всего, согласно лунному календарю, покрасить волосы в январе 2021 года, подскажет Ivona.

1 января 2021 - Луна убывающая, во Льве. Окрашивание возможно, но лишь натуральными красителями.

Лунный календарь окрашивания волос на январь 2021 freepik.com

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2 января 2021 - Луна убывающая, во Льве. Результат окрашивания будет непредсказуем. Не стоит идти на неоправданный риск.

3 января 2021 - Луна убывающая, в Деве. Окрашивание волос в светлые оттенки зарядит вас положительной энергетикой.

4 января 2021 - Луна убывающая, в Деве. Астрологи советуют вернуться к своему естественному цвету волос.

5 января 2021 - Луна убывающая, в Весах. Выбирайте оттенки, приближенные к натуральным.

6 января 2021 - Луна убывающая, в Весах. Окрашивание возможно лишь у проверенного мастера.

7 января 2021 - Луна убывающая, в Скорпионе. Звезды советуют окрашивание на пару тонов темнее вашего обычного - такой выбор цвета принесет вам удачу.

Лунный календарь окрашивания волос на январь 2021 freepik.com

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8 января 2021 - Луна убывающая, в Скорпионе. Неблагоприятный день для окрашивания.

9 января 2021 - Луна убывающая, в Скорпионе. Для окрашивания лучше всего выбрать нейтральные, приглушенные оттенки, чтобы не привлекать к себе излишнее внимание недоброжелателей.

10 января 2021 - Луна убывающая, в Стрельце. Все буйство цветов и оттенков сегодня доступно! Выбирать лишь вам!

11 января 2021 - Луна убывающая, в Стрельце. Окрашивания возможно, но лишь без кардинальных перемен или экстремальных цветовых решений.

12 января 2021 - Луна убывающая, в Козероге. Окрашивание лучше отложить до более благоприятного периода.

13 января 2021 - Новолуние в Козероге. Используйте лишь натуральные и/или проверенные красители.

Лунный календарь окрашивания волос на январь 2021 freepik.com

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14 января 2021 - Луна растущая, в Водолее. Удачный день для всех видов окрашивания.

15 января 2021 - Луна растущая, в Водолее. Благоприятный период для экспериментов.

16 января 2021 - Луна растущая, в Рыбах. Для окрашивания лучше выбрать спокойные, приглушенные тона.

17 января 2021 - Луна растущая, в Рыбах. Удачными во всех смыслах окажутся лишь окрашивания в светлые тона.

18 января 2021 - Луна растущая, в Овне. Окрашивание волос стоит перенести на более благоприятный день.

19 января 2021 - Луна растущая, в Овне. Освежите уже имеющийся цвет, чтобы блистать и покорять всех своим обаянием.

Лунный календарь окрашивания волос на январь 2021 freepik.com

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20 января 2021 - Луна растущая, в Овне. На этот день стоит забыть об окрашивании.

21 января 2021 - Луна растущая, в Тельце. Нейтральный день для окрашивания волос.

22 января 2021 - Луна растущая, в Тельце. Окрашивание возможно при необходимости.

23 января 2021 - Луна растущая, в Близнецах. "Свежее" окрашивание привлечет в вашу жизнь финансовый успех.

24 января 2021 - Луна растущая, в Близнецах. Удачный день для экспериментов с цветами, тонами и техниками окрашивания.

25 января 2021 - Луна растущая, в Близнецах. Лучше отложить окрашивание.

Лунный календарь окрашивания волос на январь 2021 freepik.com

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26 января 2021 - Луна растущая, в Раке. Стоит вернуться к корням. Причем буквально. Сегодня будет удачным окрашивание в ваш естественный цвет.

27 января 2021 - Луна растущая, в Раке. Выбирайте оттенки, приближенные к вашему натуральному цвету волос.

28 января 2021 - Полнолуние во Льве. Сегодня можно только освежить уже имеющийся цвет: подкрасить корни, замаскировать седину и пр.

29 января 2021 - Луна убывающая, во Льве. Светлые и рыжие оттенки принесут вам удачу.

30 января 2021 - Луна убывающая, в Деве. Не отказывайте себе в удовольствии попробовать что-то новое.

31 января 2021 - Луна убывающая, в Деве. Смело экспериментируйте! Вы будете довольны результатом.

Лунный календарь окрашивания волос на январь 2021 freepik.com

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