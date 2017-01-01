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Рейтинг лучших сериалов 2020 года

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Черные комедии, детективы, триллеры и приключения - в десятку лидеров выбились только самые популярные и самые просматриваемые.
Рейтинг лучших сериалов 2020 года
Рейтинг лучших сериалов 2020 года
freepik.com

Близится конец года, и все так или иначе подбивают его итоги. Крупнейший веб-портал о кинематографе Imdb не стал исключением. Там составили рейтинг самых популярных сериалов в 2020 году по количеству просмотров.

Какие сериалы в этом году смотрели чаще всего, и кто выбился в десятку любимчиков зрителей, расскажет Ivona.

10-е место: Корона (2016 - …)

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Сериал о политическом соперничестве, романтических моментах, взлетах и падениях в правлении королевы Елизаветы II, а также о событиях, которые сформировали вторую половину двадцатого века.

Корона (2016 - …)
Корона (2016 - …)
imdb.com

 

9-е место: Ведьмак (2019 - …)

Геральт из Ривии, одинокий охотник на монстров, изо всех сил пытается найти свое место в мире, где люди часто оказываются более злыми, чем звери. Основано на одноименной серии романов Анджея Сапковского.

Ведьмак (2019 - …)
Ведьмак (2019 - …)
imdb.com

 

8-е место: Мир Дикого Запада (2016 - …)

Расположившись на пересечении ближайшего будущего и переосмысленного прошлого, исследуйте мир, в котором любой человеческий аппетит может быть удовлетворен без последствий.

Мир Дикого Запада (2016 - …)
Мир Дикого Запада (2016 - …)
imdb.com

 

7-е место: Академия Амбрелла (2019 - …)

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Семья бывших детей-героев, которые теперь разошлись, каждый по своему жизненному пути, должна воссоединиться, чтобы и дальше защищать мир. Для этого им предстоит воссоединить связь и доверие, разрушенные годами в разлуке.

Академия Амбрелла (2019 - …)
Академия Амбрелла (2019 - …)
imdb.com

 

6-е место: Ход королевы (2020)

США 60-е годы. Бет Хармон осиротела в девятилетнем возрасте. Она - настоящий интроверт и потрясающе талантлива.  Бет открывает и мастерски осваивает шахматы. Но детская известность имеет свою цену.

Ход королевы (2020)
Ход королевы (2020)
imdb.com

 

5-е место: Мандалорец (2019 - …)

Путешествие одинокого охотника за головами за пределы галактики, вдали от власти Новой Республики. Очаровательный Малыш Йода прилагается.

Мандалорец (2019 - …)
Мандалорец (2019 - …)
imdb.com

 

4-е место: Озарк (2017 - …)

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Финансовый консультант тащит свою семью из Чикаго в городок Озарк, штат Миссури, где ему приходится отмывать деньги, чтобы успокоить наркобарона. Что может пойти не так?

Озарк (2017 - …)
Озарк (2017 - …)
imdb.com

 

3-е место: Тьма (2017 - 2020)

Семейная сага со сверхъестественным сюжетным поворотом, действие которой происходит в немецком городке, где исчезновение двух маленьких детей раскрывает отношения между четырьмя семьями и запускает необратимую цепочку событий.

Тьма (2017 - 2020)
Тьма (2017 - 2020)
imdb.com

 

2-е место: Бумажный дом (2017 - …)

Необычная группа грабителей пытается совершить самое совершенное ограбление в истории Испании - украсть 2,4 миллиарда евро с Королевского монетного двора Испании.

Бумажный дом (2017 - …)
Бумажный дом (2017 - …)
imdb.com

 

1-е место: Пацаны (2019 - …)

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Отряд добровольцев  решил уничтожить коррумпированных супергероев, злоупотребляющих своими сверхспособностями.

Пацаны (2019 - …)
Пацаны (2019 - …)
imdb.com

А какие сериалы стали в 2020 году лучшими для вас?

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Источник: ivona)bigmir.net

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