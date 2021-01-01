В январе ожидаются целых три недели магнитных бурь.

Когда в январе 2021 года произойдут магнитные бури, а также о их особенностях расскажет Ivona.

Читай также: Рейтинг лучших сериалов 2020 года

1-9 января 2021 - новогодние праздники помогут легче перенести первую магнитную бурю января 2021. Ожидается довольно сильное геомагнитное колебание, во время которого не рекомендуется перенапрягаться. Увы, “праздничный“ образ жизни в этот период также может усугубить последствия магнитной бури. В этот период противопоказана любая активность, а также злоупотребление алкоголем и/или вредной пищей. Включите в свою диету продукты, богатые калием и кальцием, а также постарайтесь соблюдать здоровый режим сна. Проводите время на свежем воздухе и не забывайте проветривать помещения (особенно спальню перед сном). Метеозависимым людям и вовсе нужно поберечь себя, и сократить всяческие нагрузки до минимума. При себе необходимо иметь походную аптечку, не употреблять кофеиносодержащие напитки и отказаться от сладкого и жирного.

Прогноз магнитных бурь на январь 2021 freepik.com

12-18 января 2021 - геомагнитные колебания средней интенсивности ощутят на себя метеочувствительные люди, и то в виде повышенной утомляемости и скачков настроения. Также возможны нарушения сна (бессонница или чрезмерная сонливость), мигрени. Люди, обычно невосприимчивые к магнитным бурям, кроме легкой головной боли, могут жаловаться на повышенную раздражительность. Впрочем, все эти последствия можно уладить умеренным отдыхом, расслабляющими ваннами, здоровым сном и спокойной музыкой. Выбирайте медитативные занятия, не требующие высокой активности.

Прогноз магнитных бурь на январь 2021 freepik.com

Читай также: Выходные и праздничные дни 2021: Полный список

24-31 января 2021 - последняя геомагнитная “атака“ января будет иметь среднюю интенсивность и не сильно отразится на физическом и психическом состоянии людей. Кроме чувства легкого дискомфорта и повышенной возбудимости, возможны незначительные головные боли и шум в ушах, а также проблемы со сном. Зацикливаться на этих состояниях не стоит. Старайтесь предупредить и предотвратить проявления этой магнитной бури: гуляйте на свежем воздухе, не переутомляйтесь, замените кофе мятным чаем или имбирным лимонадом без сахара, а к чужим эмоциональным вспышкам относитесь с пониманием.

Прогноз магнитных бурь на январь 2021 freepik.com

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.