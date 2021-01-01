Когда наступит китайский Новый год, сколько продлится и как его отмечают .

Восточные традиции сильно отличаются от наших, однако нас всех объединяет одна общая любовь - любовь к Новому году. Дети и взрослые, старики и молодежь по всему миру с нетерпением ждут праздничного чуда. В каждой стране - свои обычаи празднования, но особенно захватывают китайские, которыми управляют древние традиции, лунный календарь и восточный гороскоп. Когда в Китае наступит Новый год и как отмечают этот праздник, расскажет Ivona.

Китайский Новый год 2021: Когда начинается?

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В отличие от Нового года в нашей стране, Китайский Новый год не имеет постоянной даты. День наступления Нового года китайцы определяют по лунному календарю: припадает эта дата на один из дней между 21 января и 20 февраля, во второе новолуние после зимнего солнцестояния (21 декабря). В этот раз Новый год в Китае начнется 12 февраля 2021 года, а закончится - 30 января 2022. К слову 25 января китайцы буду встречать 4719-ый год, а не 2021-ый, как мы.

Китайский Новый год 2021: даты, традиции, символы freepik.com

Китайский Новый год: выходные и как отмечают

Хотя новогодние торжества и праздники длятся целых три недели, официальных выходных у китайцев будет всего 7 - с 11 по 17 февраля 2021 года.

10 февраля - день, посвященный уборке и покупкам. Навести порядок в своем жилище - священная обязанность каждого китайца. Таким образом они очищают дома от неурядиц прошедшего года и привлекают благополучие в Новом году. К тому же в первые три дня нового года уборка запрещена.

11-12 февраля - семейные дни. Все собираются под одной крышей (обычно в родительском доме), поэтому дороги и общественный транспорт перегружены, а билеты на междугородние рейсы купить практически невозможно. 11 февраля вся семья украшает дом внутри и снаружи, на дверях развешивают так называемые “парные куплеты“ - пожелания всех благ на бумаге.

Китайский Новый год 2021: даты, традиции, символы freepik.com

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Готовится новогодний ужин, которые непременно должен быть богатым и состоять из любимых блюд членов семьи. На столе обязательно должны быть рыба, мясо и китайские пельмени. Все цвета, запахи, вкусы и сервировка праздничных блюд имеют в Китае символичное значение. В ночь с 11 на 12 февраля наступает Новый год. Вся семья ужинает, обменивается подарками и поздравлениями, взрывает петарды и яркие фейерверки. Спать в новогоднюю ночь никто не ложится, чтобы не проспать свое счастье. Весь день 12-го февраля китайцы отдыхают в семейном кругу, едят новогодние лакомства, гуляют на природе. Детям традиционно дарят красные конверты с деньгами, игрушки и картинки с изображением символа года.

Китайский Новый год 2021: даты, традиции, символы freepik.com

13-17 февраля - дни, посвященные походам в гости. Это - все, чем занимаются китайцы в это время: встречаются с родными, друзьями и знакомыми, устраивают праздничные ужины, обмениваются сувенирами и прочими символичными подарками.

Главные символы 2020 года

Традиционно символом нового года является комбинация: одно из двенадцати животных восточного гороскопа, одна из пяти стихий (вода, земля, огонь, дерево, железо) и цвет, ее символизирующий. Повторяются комбинации лишь раз в 60 лет, круг начинается с Деревянной Крысы, а заканчивается Водяной Свиньей. На данный момент этот цикл перевалил за середину: начался он в феврале 1984 года, а закончится - в январе 2044.

Китайский Новый год 2021: даты, традиции, символы freepik.com

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Главный символ 2021 года - Белый Металлический (Железный) Бык.Соответственно цвета грядущего года - белый, однако Быку также нравятся желтый и зеленый. Счастливыми в Новом году станут цифры 1 и 4.

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