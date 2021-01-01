Как хорошо отметить праздник, задобрить Белого Быка и привлечь в свою жизнь удачу?

В 2021 году Белый Железный Бык будет диктовать свои правила. Поэтому встретить покровителя нового года следует с соответствующими почестями. Как и у любого другого символа года, у Белого Бычка есть свои предпочтения, соблюдая которые, можно запастись удачей и благополучием. Ivona расскажет, как правильно отмечать Новый 2021 год.

Где и с кем отпраздновать Новый год 2021?

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Белый Железный Бык, символ 2021 года, уважает семейные ценности, и тихое празднество в кругу близких придется ему по вкусу. Если праздник в домашних условиях вам кажется не слишком торжественным, можно арендовать загородный домик. Катание на санках, игра в снежки и прочие зимние игры лишь усилят новогоднее настроение.

Как встречать Новый год 2021: 6 главных правил freepik.com

Что дарить на год Белого Железного Быка?

Подарок на гол Быка должен быть практичным. Поэтому выбирать следует, исходя из предпочтений и потребности того, кого вы желаете порадовать. Вместе с подарком на Новый год 2021 следует дарить сладости, символизирующие покровителя года. Они должны принести получателю достаток и благополучие в новом году.

Как встречать Новый год 2021: 6 главных правил freepik.com

Что поставить на новогодний стол 2021?

Несмотря на то, что Бык - животное травоядное, символ года будет рад увидеть на столе и салаты, и соленья, и рыбу, и мясные блюда. Исключение, которого стоит придерживаться, это говядина и телятина. Старайтесь избегать этого вида мяса, накрывая новогодний стол. Во всем обилии и великолепии блюд не забудьте про десерты: Белый Железный Бык тот еще сладкоежка.

Как встречать Новый год 2021: 6 главных правил freepik.com

Что надеть для встречи Нового 2021 года?

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Предпочтение следует отдать классическим нарядам в сдержанных тонах: белый, серебристый, пудровый, кофейный, серый и т. д. От нарядов красного и синего цветов лучше отказаться. Среди украшений выбирайте натуральные металлы и материалы (кроме кожи).

Как встречать Новый год 2021: 6 главных правил freepik.com

Как украсить дом и елку?

Как и в случае с новогодним нарядом, украшать елку и дом следует в светлых, сдержанных тонах. Подбирайте мишуру белого и серебристого цветов. Повесьте на пушистую красавицу:

игрушку в виде Быка, чтобы задобрить хозяина года

украшения, изготовленные вашими детьми, племянниками и т. д. - на удачу

игрушечные купюры и монетки, чтобы привлечь финансовый успех

сладости, если вы давно мечтаете о ребенке.

Как встречать Новый год 2021: 6 главных правил freepik.com

Праздничные ритуалы на Новый год 2021

Все загадывают желания под бой курантов и знают трюк с запиской, которую нужно успеть сжечь, смешать с шампанским и выпить. Но год Белого Железного Быка имеет свои особые ритуалы празднования. Например:

помычите в открытое окно под бой курантов, чтобы привлечь финансовый успех (для этого же можно съесть виноградинку или дольку мандарина)

съешьте росток пшеницы, если мечтаете о появлении потомства

потритесь головой о дверной косяк, чтобы ваша вторая половинка была всегда верна вам

чокайтесь с неженатыми и незамужними, если рассчитываете встретить свою вторую половинку в 2021 году.

Как встречать Новый год 2021: 6 главных правил freepik.com

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