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Погода на Новый год 2021: Прогнозы синоптиков

Спецтема: Новый год 2021
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Подарит ли нам природа сказочные праздники?
Погода на Новый год 2021: Прогнозы синоптиков
Погода на Новый год 2021: Прогнозы синоптиков
freepik.com

Последние пару лет большинство областей Украины видит снег на Новый год исключительно на картинках и фотографиях. Изменится ли ситуация в 2021 году, расскажет Ivona.

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Мы постоянно пытаемся заглянуть в будущее и предугадать, что же нас ждет дальше. Особенно, если дело касается каких-то знаменательных событий. Еще бы! После “худшего года столетия“ украинцы смотрят в 2021 год с надеждой. 

Погода на Новый год 2021: Прогнозы синоптиков
Погода на Новый год 2021: Прогнозы синоптиков
freepik.com

Поэтому грядущий Новый год ожидают с нетерпением, и готовятся к нему с особым усердием. Порадует ли год Белого Железного Быка украинцев погодой? Здесь мнения синоптиков расходятся.

Леонид Горбань, народный метеоролог, полагает, что к концу последнего месяца 2020 года средняя температура на территории Украины будет около -9. Тем не менее, осадков в ночь с 31 декабря на 1 января не предвидится. 

Погода на Новый год 2021: Прогнозы синоптиков
Погода на Новый год 2021: Прогнозы синоптиков
freepik.com

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Его коллега, синоптик Владимир Деркач придерживается иного мнения: морозов с осадками можно ожидать вплоть до конца декабря. Но уже в двадцатых числах и в новогоднюю ночь наступит аномальное потепление. 

В одном метеорологи сошлись - ожидать снега на Новый год 2021 не стоит.

Погода на Новый год 2021: Прогнозы синоптиков
Погода на Новый год 2021: Прогнозы синоптиков
freepik.com

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Теги: Новый год, Новый год 2021, прогноз погоды, прогноз погоды в украине
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Источник: ivonа bigmir)net

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