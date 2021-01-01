Церковные праздники в январе 2021: Когда и что отмечаем
Зима богата светскими, народными и религиозными праздниками. Какие православные праздники нам предстоит отметить в январе 2021, расскажет Ivona.
Календарь церковных праздников на январь 2021
6 января 2021 - Рождественский Сочельник.
7 января 2021 - Рождество Христово.
8 января 2021 - Собор Пресвятой Богородицы. Начало Рождественских Святок.
14 января 2021 - Обрезание Господне. Память святителя Василия Великого.
17 января 2021 - Окончание Рождественских Святок. Собор 70-ти апостолов.
18 января 2021 - Крещенский Сочельник.
19 января 2021 - Крещение Господне (Святое Богоявление).
20 января 2021 - Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
25 января 2021 - Память святой мученицы Татьяны.
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