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Церковные праздники в январе 2021: Когда и что отмечаем

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Календарь православных церковных праздников на первый месяц 2021 года.
Церковные праздники в январе 2021: Когда и что отмечаем
Церковные праздники в январе 2021: Когда и что отмечаем
freepik.com

Зима богата светскими, народными и религиозными праздниками. Какие православные праздники нам предстоит отметить в январе 2021, расскажет Ivona.

Календарь церковных праздников на январь 2021

 

6 января 2021 - Рождественский Сочельник.

7 января 2021 - Рождество Христово.

8 января 2021 - Собор Пресвятой Богородицы. Начало Рождественских Святок.

14 января 2021 - Обрезание Господне. Память святителя Василия Великого.

17 января 2021 - Окончание Рождественских Святок. Собор 70-ти апостолов.

18 января 2021 - Крещенский Сочельник.

19 января 2021 - Крещение Господне (Святое Богоявление).

20 января 2021 - Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

25 января 2021 - Память святой мученицы Татьяны.

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Источник: ivonа bigmir)net

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