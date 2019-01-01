Как подготовиться к одному из самых ярких зимних праздников и что нужна знать об обычаях?

Совсем скоро стартует Масляная неделя. О том, какая история у этого праздника, что он собой символизирует, как к нему необходимо готовиться и в какой период будет Масленица в 2021 году, расскажет Ivona.

Несмотря на свою многовековую историю, Масленица и ныне в почете. Как и в старинные времена, сегодня это - один из самых веселых и масштабных праздников года. С ним связано очень много различных традиций и символов. И что самое интересное, очень много из них дожили и до наших дней.

Масленица 2021: даты, обряды и символы pixabay.com

Когда в Украине в 2021 году будет Масленица

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Этот праздник, как и многие другие, напрямую привязан к дате Пасхи. Поэтому каждый год дата начала и конца периода масленичных дней разные. Так, в 2021 году Масленица стартует 8 марта и будет длиться до 14 марта - начала Великого поста.

Значение, традиции и обряды Масленицы

Масленица - очень древний праздник, который отмечали задолго до появления христианства не территории украинских земель. Считалось, что именно в день начала Масленицы зима уступала место весне, с нее начинался новый цикл жизни, в этот период проводились различные обряды для привлечения плодородия. С приходом христианства традиции празднования Масленицы немного изменились и обрели тот вид, в котором они дошли до наших дней. Так или иначе, но все они имеют одно предназначение: призвать силы и плодородие земли.

Почему на Масленицу едят блины?

На Масленицу принято кушать блины, которые раньше считались главным блюдом для поминания умерших. По традиции первый блин нельзя было есть самому, а стоило отдавать его в качестве жертвоприношения “комам“ - умершим предкам. Такое угощение оставлялось на подоконнике.

Масленица 2021: даты, обряды и символы pixabay.com

Вторая версия гласит о том, что в древности блин по своей форме и значимости приравнивался к солнцу и поэтому чтобы год был теплым, солнечным и плодородным, необходимо было кушать блины.

Традиции на Масленицу

Каждый отдельный день Масленицы имеет свои ритуалы.

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1 день - Понедельник. С самого утра жена отправляется к своим родителям, чтобы помочь родным подготовиться к ужину с мужем и его родителями в отчем доме. В первый день Масленицы заканчиваются все подготовительные работы к зимним развлечениям, люди делают чучело Масленицы из соломы и старой одежды, которое позже садят на кол и провозят по улицам.

2 день - Вторник. В этот день у всех не замужних девушек была последняя возможность перед Великим Постом найти себе жениха, ведь именно во вторник Масленицы парни активно заигрывали к девицам. Конечно, раз все развлечения закончили обустраивать в понедельник, то сегодня можно смело веселиться на полную. В принципе, молодежь этим и занималась.

Масленица 2021: даты, обряды и символы depositphotos.com

3 день - Среда. Если в понедельник свекры ходили в гости к своим сватам, то в среду теща должна была пригласить зятя к себе - “на блины“. Тем, как она его угостит она и показывала, как относится к избраннику своей дочки. Блины на столе должны были привлекать достаток в дом.

4 день - Четверг. В этот день люди в ярких карнавальных костюмах, с песнями и плясками собирались на центральной площади города. Там проходили танцы, праздничная ярмарка и прочие общественные развлечения.

5 день - Пятница. Пятый день Масленицы еще называют “тещины вечерки“ и в пятницу уже жена должна была так угодить своей маме, чтобы та осталась довольна. Также теща следила за тем, как за ней ухаживает зять и именно по этому она “вычисляла“ его отношение к ней.

6 день - Суббота. В этот день жены, у мужей которых есть сестры, приглашали их к себе в гости и все вместе устраивали веселые посиделки. Народ до отвала веселился, ведь уже скоро начнется Великий Пост и подобные сборища будут под запретом.

Масленица 2021: даты, обряды и символы depositphotos.com

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7 день - Воскресенье. Именно в этот день принято было жечь чучело Масленицы, которое соорудили в понедельник. Считалось, что таким образом общество прощается с мраком и серостью зимы и отмечает свою готовность к встрече яркой и свежей весны. Также в этот день необходимо полностью очиститься и войти в новый цикл жизни без обид и злобы. Для этого в последний день Масленицы люди стараются простить друг друга за все недоразумения, особенно это касается родных и близких.

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