Полный график ухода за домашними растениями и цветами в первый месяц 2021 года.

Лунный календарь для комнатных растений на январь 2021 freepik.com

Как ухаживать за цветами по лунному календарю в январе 2021 года расскажет Ivona.

1 января 2021 - убывающая Луна во Льве. Благоприятный день для обработки растений от вредителей, уборки и рыхления почвы.

Лунный календарь для комнатных растений на январь 2021 freepik.com

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2 января 2021 - убывающая Луна во Льве. Уход за садовым инвентарем, уборка; никакого полива и пересадок.

3-4 января 2021 - убывающая Луна в Деве. Неудачный период для полива и удобрений, возможна пересадка растений и высадка семян.

5 января 2021 - убывающая Луна в Весах. Благоприятный день для пересадки и высадки луковичных и клубневых, возможно удобрение, а также укоренение черенков.

6 января 2021 - убывающая Луна в Весах. Можно смело пересаживать растения.

7 января 2021 - убывающая Луна в Скорпионе. Благоприятный день для пересадки, полива и прикорма органическими удобрениями.

Лунный календарь для комнатных растений на январь 2021 freepik.com

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8 января 2021 - убывающая Луна в Скорпионе. Продолжайте работы предыдущего дня. Также возможно удаление засохших листьев, веточек, соцветий и пр.

9 января 2021 - убывающая Луна в Скорпионе. Сегодня будет эффективной борьба с вредителями и пересадка декоративно-цветущих растений. От полива и опрыскивания лучше отказаться.

10 января 2021 - убывающая Луна в Стрельце. В этот день показан уход за домашней зеленью (лук-перо, укроп, петрушка и пр.), рыхление почвы и пересадка декоративно-цветущих растений.

11 января 2021 - убывающая Луна в Стрельце. Удачный период для пересадки, полива и прикормки.

12 января 2021 - убывающая Луна в Козероге. Сегодня возможны лишь водные процедуры, прикорм и удобрение.

13 января 2021 - Новолуние в Козероге. К уходу за растениями необходимо отнестись с особой осторожностью, а от пересадки и вовсе отказаться.

Лунный календарь для комнатных растений на январь 2021 freepik.com

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14 января 2021 - растущая Луна в Водолее. Профилактическая борьба с болезнями и вредителями.

15 января 2021 - растущая Луна в Водолее. В этот день лучше заняться подготовительными работами по уходу за растениями.

16 января 2021 - растущая Луна в Рыбах. Сегодня возможны все виды работ с домашними цветами и комнатными растениями кроме полива.

17 января 2021 - растущая Луна в Рыбах. Полив, удобрение и пересадка будут иметь положительный эффект.

18 января 2021 - растущая Луна в Овне. Займитесь борьбой с вредителями.

19 января 2021 - растущая Луна в Овне. Возможны уход за почвой и пересадка растений. Полив противопоказан.

Лунный календарь для комнатных растений на январь 2021 freepik.com

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20 января 2021 - растущая Луна в Овне. День удачен для все видов работ с растениями.

21 января 2021 - растущая Луна в Тельце. Возможны пересадка, прививка и подкормка растений.

22 января 2021 - растущая Луна в Тельце. Один из самых благоприятных дней для ухода за домашними растениями в январе. Любые запланированные работы произведут положительный эффект.

23 января 2021 - растущая Луна в Близнецах. Уход за домашней зеленью, обработка растений от болезней и вредителей, пересадка вьющихся растений.

24 января 2021 - растущая Луна в Близнецах. Пересадка возможна лишь для вьющихся растений, водные процедуры противопоказаны.

25 января 2021 - растущая Луна в Близнецах. Удачный день для всех видов ухода за домашними растениями.

Лунный календарь для комнатных растений на январь 2021 freepik.com

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26 января 2021 - растущая Луна в Раке. Продолжайте вчерашние работы.

27 января 2021 - растущая Луна в Раке. Уход за цветущими растениями и садовым инвентарем.

28 января 2021 - Полнолуние во Льве. Крайне неудачный день для пересадки и ухода за домашними цветами.

29 января 2021 - убывающая Луна во Льве. Проведите профилактическую борьбу с вредителями.

30 января 2021 - убывающая Луна в Деве. Сегодня возможна исключительно пересадка вьющихся растений.

31 января 2021 - убывающая Луна в Деве. Пересадка возможна, а полив лучше отложить.

Лунный календарь для комнатных растений на январь 2021 freepik.com

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