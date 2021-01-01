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Лунный календарь стрижек на январь 2021

Спецтема: Астрология
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Благоприятные и неблагоприятные дни для стрижки волос в первый месяц 2021 года.
Лунный календарь стрижек на январь 2021
Лунный календарь стрижек на январь 2021
freepik.com

Ivona расскажет, как выбрать самую оптимальную дату для стрижки волос согласно лунному календарю в январе 2021 года.

1 января 2021 - Луна во Льве, убывающая. Никаких кардинальных перемен, можно лишь освежить уже имеющуюся стрижку, подровнять кончики, или подстричь челку.

Лунный календарь стрижек на январь 2021
Лунный календарь стрижек на январь 2021
freepik.com

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2 января 2021 - Луна во Льве, убывающая. Новая стрижка зарядит вас положительной энергией.

3 января 2021 - Луна в Деве, убывающая. Поход к парикмахеру положительно повлияет и на ваше настроение, и на здоровье ваших волос.

4 января 2021 - Луна в Деве, убывающая. Стрижка может неблагоприятно отразиться на вашем внешнем виде.

5 января 2021 - Луна в Весах, убывающая. Неблагоприятный день для стрижки.

6 января 2021 - Луна в Весах, убывающая. Новая стрижка может привести к проблемам со здоровьем.

7 января 2021 - Луна в Скорпионе, убывающая. Стрижка возможна лишь у профессионалов. Самостоятельно вы можете “состричь“ свою удачу.

Лунный календарь стрижек на январь 2021
Лунный календарь стрижек на январь 2021
freepik.com

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8 января 2021 - Луна в Скорпионе, убывающая. Новая стрижка неблагоприятно отразится на вашем эмоциональном состоянии.

9 января 2021 - Луна в Скорпионе, убывающая. Астрологи не рекомендуют стричь волосы в этот день.

10 января 2021 - Луна в Стрельце, убывающая. Сегодня можно воплотить все ваши самые смелые идеи.

11 января 2021 - Луна в Стрельце, убывающая. Неудачное время для стрижки.

12 января 2021 - Луна в Козероге, убывающая. Лунный день благоволит экспериментам со стрижками.

13 января 2021 - Новолуние в Козероге. Крайне неблагоприятный день для стрижки.

Лунный календарь стрижек на январь 2021
Лунный календарь стрижек на январь 2021
freepik.com

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14 января 2021 - Луна в Водолее, растущая. Стрижка благоприятно отразится на здоровье ваших волос.

15 января 2021 - Луна в Водолее, растущая. Любая стрижка удастся, как задумано.

16 января 2021 - Луна в Рыбах, растущая. Новая стрижка неблагоприятно отразится на деловой и финансовой сферах жизни.

17 января 2021 - Луна в Рыбах, растущая. Поход к парикмахеру вдохновит вас на новые свершения.

18 января 2021 - Луна в Овне, растущая. Новая стрижка избавит вас от печали и апатии.

19 января 2021 - Луна в Овне, растущая. Стрижка волос приведет к обострению интуиции. Доверьтесь своему чутью.

Лунный календарь стрижек на январь 2021
Лунный календарь стрижек на январь 2021
freepik.com

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20 января 2021 - Луна в Овне, растущая. Фортуна улыбнется вам, если подстричься в этот день.

21 января 2021 - Луна в Тельце, растущая. От похода в парикмахерскую лучше воздержаться.

22 января 2021 - Луна в Тельце, растущая. Неблагоприятный день для стрижки.

23 января 2021 - Луна в Близнецах, растущая. Строгая, сдержанная прическа принесет вам удачу.

24 января 2021 - Луна в Близнецах, растущая. Новая стрижка повлечет за собой кардинальные перемены в жизни.

25 января 2021 - Луна в Близнецах, растущая. Стрижка возможна лишь у проверенного специалиста.

Лунный календарь стрижек на январь 2021
Лунный календарь стрижек на январь 2021
freepik.com

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26 января 2021 - Луна в Раке, растущая. Смело отправляйтесь в салон, чтобы привлечь в свою жизнь финансовый успех.

27 января 2021 - Луна в Раке, растущая. Неудачное время для стрижки.

28 января 2021 - Полнолуние во Льве.  Неблагоприятный день для стрижки.

29 января 2021 - Луна во Льве, убывающая. Стрижка возможна для привлечения положительных перемен в жизни.

30 января 2021 - Луна в Деве, убывающая. Нейтральный день для стрижки.

31 января 2021 - Луна в Деве, убывающая. Стрижка привлечет новых поклонников.

Лунный календарь стрижек на январь 2021
Лунный календарь стрижек на январь 2021
freepik.com

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Теги: волосы, стрижка, стрижка 2021, астрология, лунный календарь, лунный календарь 2021, зима 2021
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Источник: ivona)bigmir.net

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