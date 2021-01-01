Благоприятные и неблагоприятные дни для стрижки волос в первый месяц 2021 года.

Ivona расскажет, как выбрать самую оптимальную дату для стрижки волос согласно лунному календарю в январе 2021 года.

1 января 2021 - Луна во Льве, убывающая. Никаких кардинальных перемен, можно лишь освежить уже имеющуюся стрижку, подровнять кончики, или подстричь челку.

Лунный календарь стрижек на январь 2021 freepik.com

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2 января 2021 - Луна во Льве, убывающая. Новая стрижка зарядит вас положительной энергией.

3 января 2021 - Луна в Деве, убывающая. Поход к парикмахеру положительно повлияет и на ваше настроение, и на здоровье ваших волос.

4 января 2021 - Луна в Деве, убывающая. Стрижка может неблагоприятно отразиться на вашем внешнем виде.

5 января 2021 - Луна в Весах, убывающая. Неблагоприятный день для стрижки.

6 января 2021 - Луна в Весах, убывающая. Новая стрижка может привести к проблемам со здоровьем.

7 января 2021 - Луна в Скорпионе, убывающая. Стрижка возможна лишь у профессионалов. Самостоятельно вы можете “состричь“ свою удачу.

Лунный календарь стрижек на январь 2021 freepik.com

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8 января 2021 - Луна в Скорпионе, убывающая. Новая стрижка неблагоприятно отразится на вашем эмоциональном состоянии.

9 января 2021 - Луна в Скорпионе, убывающая. Астрологи не рекомендуют стричь волосы в этот день.

10 января 2021 - Луна в Стрельце, убывающая. Сегодня можно воплотить все ваши самые смелые идеи.

11 января 2021 - Луна в Стрельце, убывающая. Неудачное время для стрижки.

12 января 2021 - Луна в Козероге, убывающая. Лунный день благоволит экспериментам со стрижками.

13 января 2021 - Новолуние в Козероге. Крайне неблагоприятный день для стрижки.

Лунный календарь стрижек на январь 2021 freepik.com

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14 января 2021 - Луна в Водолее, растущая. Стрижка благоприятно отразится на здоровье ваших волос.

15 января 2021 - Луна в Водолее, растущая. Любая стрижка удастся, как задумано.

16 января 2021 - Луна в Рыбах, растущая. Новая стрижка неблагоприятно отразится на деловой и финансовой сферах жизни.

17 января 2021 - Луна в Рыбах, растущая. Поход к парикмахеру вдохновит вас на новые свершения.

18 января 2021 - Луна в Овне, растущая. Новая стрижка избавит вас от печали и апатии.

19 января 2021 - Луна в Овне, растущая. Стрижка волос приведет к обострению интуиции. Доверьтесь своему чутью.

Лунный календарь стрижек на январь 2021 freepik.com

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20 января 2021 - Луна в Овне, растущая. Фортуна улыбнется вам, если подстричься в этот день.

21 января 2021 - Луна в Тельце, растущая. От похода в парикмахерскую лучше воздержаться.

22 января 2021 - Луна в Тельце, растущая. Неблагоприятный день для стрижки.

23 января 2021 - Луна в Близнецах, растущая. Строгая, сдержанная прическа принесет вам удачу.

24 января 2021 - Луна в Близнецах, растущая. Новая стрижка повлечет за собой кардинальные перемены в жизни.

25 января 2021 - Луна в Близнецах, растущая. Стрижка возможна лишь у проверенного специалиста.

Лунный календарь стрижек на январь 2021 freepik.com

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26 января 2021 - Луна в Раке, растущая. Смело отправляйтесь в салон, чтобы привлечь в свою жизнь финансовый успех.

27 января 2021 - Луна в Раке, растущая. Неудачное время для стрижки.

28 января 2021 - Полнолуние во Льве. Неблагоприятный день для стрижки.

29 января 2021 - Луна во Льве, убывающая. Стрижка возможна для привлечения положительных перемен в жизни.

30 января 2021 - Луна в Деве, убывающая. Нейтральный день для стрижки.

31 января 2021 - Луна в Деве, убывающая. Стрижка привлечет новых поклонников.

Лунный календарь стрижек на январь 2021 freepik.com

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