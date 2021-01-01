Лунный календарь стрижек на январь 2021
Ivona расскажет, как выбрать самую оптимальную дату для стрижки волос согласно лунному календарю в январе 2021 года.
1 января 2021 - Луна во Льве, убывающая. Никаких кардинальных перемен, можно лишь освежить уже имеющуюся стрижку, подровнять кончики, или подстричь челку.
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2 января 2021 - Луна во Льве, убывающая. Новая стрижка зарядит вас положительной энергией.
3 января 2021 - Луна в Деве, убывающая. Поход к парикмахеру положительно повлияет и на ваше настроение, и на здоровье ваших волос.
4 января 2021 - Луна в Деве, убывающая. Стрижка может неблагоприятно отразиться на вашем внешнем виде.
5 января 2021 - Луна в Весах, убывающая. Неблагоприятный день для стрижки.
6 января 2021 - Луна в Весах, убывающая. Новая стрижка может привести к проблемам со здоровьем.
7 января 2021 - Луна в Скорпионе, убывающая. Стрижка возможна лишь у профессионалов. Самостоятельно вы можете “состричь“ свою удачу.
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8 января 2021 - Луна в Скорпионе, убывающая. Новая стрижка неблагоприятно отразится на вашем эмоциональном состоянии.
9 января 2021 - Луна в Скорпионе, убывающая. Астрологи не рекомендуют стричь волосы в этот день.
10 января 2021 - Луна в Стрельце, убывающая. Сегодня можно воплотить все ваши самые смелые идеи.
11 января 2021 - Луна в Стрельце, убывающая. Неудачное время для стрижки.
12 января 2021 - Луна в Козероге, убывающая. Лунный день благоволит экспериментам со стрижками.
13 января 2021 - Новолуние в Козероге. Крайне неблагоприятный день для стрижки.
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14 января 2021 - Луна в Водолее, растущая. Стрижка благоприятно отразится на здоровье ваших волос.
15 января 2021 - Луна в Водолее, растущая. Любая стрижка удастся, как задумано.
16 января 2021 - Луна в Рыбах, растущая. Новая стрижка неблагоприятно отразится на деловой и финансовой сферах жизни.
17 января 2021 - Луна в Рыбах, растущая. Поход к парикмахеру вдохновит вас на новые свершения.
18 января 2021 - Луна в Овне, растущая. Новая стрижка избавит вас от печали и апатии.
19 января 2021 - Луна в Овне, растущая. Стрижка волос приведет к обострению интуиции. Доверьтесь своему чутью.
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20 января 2021 - Луна в Овне, растущая. Фортуна улыбнется вам, если подстричься в этот день.
21 января 2021 - Луна в Тельце, растущая. От похода в парикмахерскую лучше воздержаться.
22 января 2021 - Луна в Тельце, растущая. Неблагоприятный день для стрижки.
23 января 2021 - Луна в Близнецах, растущая. Строгая, сдержанная прическа принесет вам удачу.
24 января 2021 - Луна в Близнецах, растущая. Новая стрижка повлечет за собой кардинальные перемены в жизни.
25 января 2021 - Луна в Близнецах, растущая. Стрижка возможна лишь у проверенного специалиста.
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26 января 2021 - Луна в Раке, растущая. Смело отправляйтесь в салон, чтобы привлечь в свою жизнь финансовый успех.
27 января 2021 - Луна в Раке, растущая. Неудачное время для стрижки.
28 января 2021 - Полнолуние во Льве. Неблагоприятный день для стрижки.
29 января 2021 - Луна во Льве, убывающая. Стрижка возможна для привлечения положительных перемен в жизни.
30 января 2021 - Луна в Деве, убывающая. Нейтральный день для стрижки.
31 января 2021 - Луна в Деве, убывающая. Стрижка привлечет новых поклонников.
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