Узнайте, что советуют специалисты для бодрого и легкого пробуждения .

Просыпаясь, люди, как правило, плохо двигаются и туго соображают. Это связано с инерцией сна. Рассказываем почему так происходит.

Кстати, недавно Ivona делилась ответом экспертов на самый распространенный вопрос: когда лучше всего завтракать?

Как легко просыпаться по утрам freepik.com

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Специалисты утверждают, что заторможенность после сна — нормальное явление, которое отмечают у себя многие люди. Цикл длится не больше 30 минут, но бывают исключения. Даже спустя несколько часов после пробуждения у некоторых могут наблюдаться неприятные симптомы.

Выраженная длительная инерция сна может говорить о проблемах со здоровьем, например: идиопатическая гиперсомния и парасомния без быстрых движений глаз, плюс, проблема бывает при синдроме позднего засыпания и при нарушениях настроения.

Разберем более детально. Инерция сна вызывает дезориентированность, плюс, в таком состоянии у людей страдает память и способность мыслить логически. Есть ряд профессий, где человеку нужно действовать сразу после пробуждения - диспетчеры, операторы экстренных служб и так далее. В данных случаях инерция сна может повлечь за собой трудности.

Как легко просыпаться по утрам freepik.com

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Как же легко просыпаться по утрам? Ученые утверждают, что в этом вопросе благотворно влияет шум — высокочастотный импульсный будильник или музыка.

Кроме того, исследования выявили, что бороться с длительной инерцией сна можно при помощи регулярных физических упражнений. Такая нагрузка в целом несет колоссальную пользу всей системе организма.

Как легко просыпаться по утрам freepik.com

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Запомните: не стоит откладывать сигнал будильника. Такая вредная привычка не сыграет вам на руку! Если вы уже проснулись, то никакие 10 минут не прибавят вам бодрости.

И еще один лайфхак: наш организм склонен защищаться от того, что ему доставляет дискомфорт. И если вы не знаете, как просыпаться рано утром, да еще и с улыбкой, не планируйте на утро никаких неприятных обязанностей.

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