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Когда лучше всего завтракать – эксперты

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Ученые провели ряд исследований, чтобы определить в какой промежуток времени прием завтрака будет наиболее безопасным для фигуры.
Когда лучше всего завтракать – эксперты
Когда лучше всего завтракать – эксперты
freepik.com

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Профессора из института Солка провели опыты с помощью которых выяснили, влияет ли время завтрака на потерю веса.

Ученые пришли к следующему заключению: нарушение сна, включая недосып и изменение графика пробуждения бесспорно влияют на гормоны аппетита.

Если постоянно изменять время приема пищи – то это может привести к набору лишнего веса, сообщает издание РМС, опубликовавшие итоги исследований.

Когда лучше всего завтракать – эксперты
Когда лучше всего завтракать – эксперты
freepik.com

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Ученые наблюдения за студентами, образ жизни которых включает в себя нездоровое питание, злоупотребление сладкой газировкой и спиртными напитками, поздний отход ко сну.

Кстати, недавно Ivona рассказывала, что будет с организмом, если пить сладкую газированную воду ежедневно.

Ученые выяснили, что время работы желудка находится в диапазоне от 7 до 9 часов утра. Этот период самый подходящий для завтрака.

Мы проанализировали образ жизни молодых людей, выяснив, что нерегулярный сон нарушает связь с гормонами голода. Желание побольше поспать в выходные дни ухудшает метаболизм, что приводит и к сдвигу времени завтрака. Если же индивид попадает в указанные рамки утренней трапезы, вес не только не сохраняется, но и снижается, — подчеркнули специалисты.

Когда лучше всего завтракать – эксперты
Когда лучше всего завтракать – эксперты
freepik.com

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Представители Королевского колледжа Лондона согласны с мнением коллег. Они наблюдали за пятью тысячами участников собственного похожего исследования. Итоги опыта показали: когда человек посвящает разное время завтраку - появляется колебание веса, сердечно-сосудистые проблемы и накопление жировых отложений в области живота.

Чтобы сохранить свои параметры фигуры и улучшить ее, надо питаться в одно и то же время, а также высыпаться.

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Теги: завтрак, питание, ученные, исследования
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Источник: ivonа bigmir)net

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