Что месяц вашего рождения может рассказать о ваших любовных предпочтениях и сексуальности?

Как строят отношения и подходят к вопросам любви девушки, в зависимости от месяца их рождения, расскажет Ivona.

Январь

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Январские девушки редко заводят интрижки, а если такое и случается, то чувствуют себя в таких романах крайне скованно. Совсем другое дело, когда они находят партнера для серьезных, длительных отношений - тут уж и скромность улетучивается, и раскованность проявляется. Это стоит того, чтобы ждать своего принца на белом коне.

Февраль

В этом месяце рождаются настоящие любительницы любовных приключений. Флирт, азарт, интрига - всего этого хватает в жизни этих девушек с лихвой. Порой кажется, что им никто не нужен, да и они сами свято в это верят. Но как же хорошо - иметь рядом кого-то, кому можно рассказать, как сильно ты любишь одиночество.

Романтика круглый год: Любовный темперамент по месяцу рождения freepik.com

Март

Девушки, рожденные в марте, буквально купаются в романтике. В постели секс они предпочитают многочасовым занятиям любовью с долгими и нежными прелюдиями, за пределами спальни они превращают свои отношения в эталонный женский роман. Хрупкие цветочки требуют к себе особого ухода, но и отдавать любовь умеют с лихвой.

Апрель

Апрельские барышни независимы и горячи, поэтому мужчины редко могут заявить, что обладали ими целиком и полностью. Такие девушки сами предпочитают решать, когда вступать в близость, когда ее закончить, а когда и вовсе разорвать отношения. Нередко такое может случиться буквально за один вечер: уж слишком их утомляют окружающие.

Май

Для девушки, рожденной в мае, главное - это комфорт. Его обустройству они готовы посвящать свое свободное время, но чего уж они точно не потерпят, так партнера, который не ценит их усилий. Больше комфорта майские девы ценят разве что уважение к себе. Без этих двух элементов к ним можно даже не подходить знакомиться.

Романтика круглый год: Любовный темперамент по месяцу рождения freepik.com

Июнь

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В первый летний месяц рождаются, как правило, любопытные девушки, уверенные, что в жизни необходимо попробовать все. Поэтому отношения с ними могут быть очень насыщенными и интересными: с ними можно говорить о чем угодно, для них практически нет запретов в постели, они готовы на “любой кипиш, кроме голодовки“. Иными словами с июньскими очень весело, но отношения они чаще строят с теми, кто может не только поддержать их активную натуру, но и вовремя опустить с небес на землю.

Июль

Вступая в отношения с июльскими девушками важно помнить, что они очень ранимы. Поэтому бережно и внимательно к ним необходимо относиться на всех этапах вашего романа. Конечно, терпения на капризы и причуды хватает далеко не каждому, но те, кто сумеет доказать такой женщине свою преданность, с удивлением обнаружат, что более верного, заботливого и терпимого партнера им еще нужно будет поискать.

Август

Не говорите им, что делать, тогда они не скажут вам, куда вам идти. Все очень просто: августовские девушки на самом деле хрупкие и нежные, но скрываются за маской напускного безразличия. Они расцветают, когда им говорят комплименты, но вранье чуют за версту, поэтому восхищение должно быть искренним. Говоря аллегориями, августовские девушки - драгоценные камни, которые ищут подходящую для себя оправу в виде романтического партнера.

Романтика круглый год: Любовный темперамент по месяцу рождения freepik.com

Сентябрь

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Водится за сентябрьскими девушками такой грешок - все контролировать. Буквально все. Так что касается это не только партнера, но и собственных чувств. А их, на самом-то деле, бушует в душе этих дев очень много. Они - страстные и влюбчивые натуры, преданные и заботливые, но лишь для тех, кто сможет их убедить в своей верности и пробить брешь в напускном равнодушии.

Октябрь

Октябрьские барышни терпеть не могут торопиться, особенно когда дело касается любви. Каждое свидание, поцелуй, секс для них - долгий, вдумчивый процесс, в котором они хотят прочувствовать сами и дать возможность прочувствовать партнеру каждую минуту наслаждения.

Ноябрь

Для них нет препятствий и ограничений: если ноябрьская девушка увидела кого-то, кто ей по нраву, она его заполучит, чего бы ей это не стоило. Правда, врожденное обаяние значительно облегчает этим дамочкам жизнь. Они не боятся сделать первый шаг, и заканчивают отношения также легко, без тени сомнения.

Романтика круглый год: Любовный темперамент по месяцу рождения freepik.com

Декабрь

Эти девушки многолики, как сама любовь. Для тех, кто не привык мириться с таким разнообразием в одном человеке, будет сложно ужиться с декабрьской девушкой. Но иные сумеют оценить ее неповторимую многогранность. Главное - не забывать, что человек перед вами не просто праздник и карнавал, а тонкая душа, которая мечтает, чтобы ее сумели рассмотреть под ворохом безумств и образов.

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