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Эти приправы помогают в очистке организма от шлаков и токсинов

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Ivona рассказывает о полезных приправах, которые нужны для профилактики некоторых заболеваний.
Эти приправы помогают в очистке организма от шлаков и токсинов
Эти приправы помогают в очистке организма от шлаков и токсинов
freepik.com

Эксперты в области питания отметили четыри приправы, помогающих в качественной очистке организма от шлаков и токсинов.

Кстати, недавно Ivona рассказала о специях и пряностях: сроках годности и правилах хранения.

Корица. Эта приправа отлично помогает в очистке организма от «мусора». Корицу можно добавлять в имбирную воду, эта приправа придаст не только аромат, но и полезность напитку.

К тому же, пряность благотворно влияет на профилактику диабета и заметно улучшает работу сердечно-сосудистой системы.

Эти приправы помогают в очистке организма от шлаков и токсинов
Эти приправы помогают в очистке организма от шлаков и токсинов
freepik.com

Имбирь. Универсальная приправа, подходящая для блюд из мяса, овощей, напитков и десертов. Имбирь благотворно влияет на иммунную систему, а также очищает организм от вредоносных микроорганизмов и продлевает молодость.

Эти приправы помогают в очистке организма от шлаков и токсинов
Эти приправы помогают в очистке организма от шлаков и токсинов
freepik.com

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Куркума. Она считается королевой приправ. Куркуму рекомендуют для качественного детокса, блюда с куркумой станут профилактикой рака.

Если в вашем рационе будет куркума, у вас есть все шансы укрепить организм и продлить жизнь.

Базилик. В данном случае рассматриваем базилик в сушеном виде. Это любимая приправа итальянцев. Базилик – мощный природный антиоксидант, который положительно влияет на нервную систему, а также уменьшает негативные последствия стресса.

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Теги: приправа, куркума, базилик, здоровье
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Источник: ivonа bigmir)net

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