Медики назвали факторы, которые провоцируют ослабление иммунной системы у молодежи и у людей среднего возраст.

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По мнению специалистов, когда человек ежемесячно болеет простудными заболеваниями – это признак слабой иммунной системы. Также распространенная причина ослабленного иммунитета является возраст. Но есть ряд других факторов, которые могут привести к падению иммунитета.

Сон тоже влияет на иммунитет. Ранее Ivona рассказывала во сколько нужно ложиться спать, чтобы выспаться.

Три основные причины пониженного иммунитета freepik.com

Можно выделить еще три основные причины пониженного иммунитета.

Нездоровый образ жизни

В каких случаях у вас нездоровый образ жизни: как правило, если у вас недостаток сна, мало физической активности и длительного пребывания на солнечном свете, а также содержание в вашем рационе обработанных пищевых продуктов и алкоголя.

Лекарства

Люди, которые постоянно употребляют стероиды и другие иммуносупрессоры, чаще всего сталкиваются с причиной снижения иммунитета. Такие медикаменты зачастую используют для лечения аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит, волчанка и болезнь Крона.

Три основные причины пониженного иммунитета freepik.com

Аутоиммунные заболевания

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Ослабить иммунитет могут аутоиммунные заболевания, потому что иммунная система ошибочно воспринимает собственное тело как потенциальную инфекцию. Специалисты в этой области до конца не уверены, что именно провоцирует возникновения аутоиммунных заболеваний. А вообще, считается, что это комбинация генетики и триггерного события.

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