Три основные причины пониженного иммунитета
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По мнению специалистов, когда человек ежемесячно болеет простудными заболеваниями – это признак слабой иммунной системы. Также распространенная причина ослабленного иммунитета является возраст. Но есть ряд других факторов, которые могут привести к падению иммунитета.
Сон тоже влияет на иммунитет. Ранее Ivona рассказывала во сколько нужно ложиться спать, чтобы выспаться.
Можно выделить еще три основные причины пониженного иммунитета.
- Нездоровый образ жизни
В каких случаях у вас нездоровый образ жизни: как правило, если у вас недостаток сна, мало физической активности и длительного пребывания на солнечном свете, а также содержание в вашем рационе обработанных пищевых продуктов и алкоголя.
- Лекарства
Люди, которые постоянно употребляют стероиды и другие иммуносупрессоры, чаще всего сталкиваются с причиной снижения иммунитета. Такие медикаменты зачастую используют для лечения аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит, волчанка и болезнь Крона.
- Аутоиммунные заболевания
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Ослабить иммунитет могут аутоиммунные заболевания, потому что иммунная система ошибочно воспринимает собственное тело как потенциальную инфекцию. Специалисты в этой области до конца не уверены, что именно провоцирует возникновения аутоиммунных заболеваний. А вообще, считается, что это комбинация генетики и триггерного события.
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