Узнайте, сколько времени нужно для восстановления организма .

Во сколько нужно ложиться спать freepik.com

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Специалисты отметили следующую закономерность: если человеку утром трудно просыпаться, значит, он просто неправильно подбирает время для начала ночного сна.

Как пишут зарубежные СМИ со ссылкой на ученых, благодаря исследованиям, стало известно, сколько времени нужно для восстановления организма с учетом биологических ритмов бодрствования и сна.

Чтобы наглядно понимать и высчитать время на сон, в этом поможет специальная таблица:

Во сколько нужно ложиться спать соцсети

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Ученые отмечают тот факт, что люди обладают определенным алгоритмом ночного сна, который чередуется медленной и быстрой фазой снов.

Если брать во внимание обычный, здоровый ночной сон состоит из шести таких полных циклов. По длительности каждый из циклов был рассчитан научными сотрудниками, где было определено, когда настает фаза быстрого сна, ведь именно в этот момент нам легче всего подниматься.

Ориентировочно человек засыпает за 15 минут, следовательно, если нужно проснуться в шесть, то следует ложиться в 20:45 или 22:15.

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