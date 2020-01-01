Ivona рассказывает о пользе овсяного молока, а также кому этот напиток противопоказан к употреблению .

Кому можно и нельзя пить овсяное молоко pinterest.com

Читай также: Три лучших вида чая против лишнего жира

Главные ингредиенты овсяного молока: овес и вода. Такой напиток богат клетчаткой и белком. В нем содержится большем протеина, чем в миндальном, кокосовом и рисовом молоке.

По содержанию протеина овсяное молоко уступает только соевому, гороховому и молоку животного происхождения.

Кому можно и нельзя пить овсяное молоко pinterest.com

Читай также: Названа причина, почему гипертоникам опасно есть картофель

Сейчас в магазине можно встретить разные виды, есть даже вариант, содержащий витамин D. Обращайте внимание на состав, который указан на упаковке. Кроме того, встречаются варианты овсяного молока, обогащенные кальцием и витаминами группы B.

В овсяном молоке не содержится продукты животного происхождения, поэтому оно отлично подходит для рациона вегетарианцев и веганов. Стоит также отметить, что такое «альтернативное молоко» не включает в себя орехи, сои и лактозу, взывающие аллергические реакции у некоторых людей.

Кому нельзя овсяное молоко

Кому можно и нельзя пить овсяное молоко pinterest.com

Как таковых противопоказаний к употреблению овсяного молока нет. Нельзя пить это молоко, только тем, кто столкнулся с непереносимостью овса. Когда вы его готовите сами, рецепт домашнего приготовления овсяного молока читайте в материале Ivona, то вы точно знаете, что там нет сахара и ароматизаторов. Такие добавки могут встречаться в купленных вариантах.

Как правило, дети нормально усваивают овсяное молоко. Но, нужно понимать, что такое молоко не сможет заменить грудное или коровье молоко. Предварительно обсудите с педиатром.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: