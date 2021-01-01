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Эксперты рассказали, где взять запасы энергии в зимний период

Спецтема: Зимние Лайфхаки
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Это советы помогут обрести жизненный потенциал и поднять настроение .
Эксперты рассказали, где взять запасы энергии в зимний период
Эксперты рассказали, где взять запасы энергии в зимний период
freepik.com

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Как известно, с приходом зимы многие сталкиваются с нехваткой энергии и жизненных сил. Такая ситуация очень сказывается не только на общем состоянии здоровья, но и на качестве жизни.

Что же в таких случаях советуют специалисты? Эксперты отмечают, что очень важны прогулки на природе, в независимости от времени года за окном. Но, все же, зимой особенно нужно дышать свежим воздухом, ведь человек много времени проводит дома, в закрытом помещении.

Эксперты рассказали, где взять запасы энергии в зимний период
Эксперты рассказали, где взять запасы энергии в зимний период
freepik.com

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Если есть такая возможность – посетите хвойный лес. Ароматная хвоя и чистый воздух гарантировано прибавят вам силы и хорошее настроение.

Целебно зимой выбираться в горы. Даже если не планируете кататься на лыжах, побывать в этой местности уже большой плюс для организма. Горные красоты помогут взбодриться и повысить жизненный тонус, а чистый горный воздух благотворно влияет на очистку легких.

Эксперты рассказали, где взять запасы энергии в зимний период
Эксперты рассказали, где взять запасы энергии в зимний период
freepik.com

Также спортивные занятия полезны зимой, откажитесь вообще от пассивного образа жизни. Спорт придает бодрость, энергию и поддерживает в тонусе. Кстати, недавно Ivona рассказывала, есть ли польза от тренировок в холодную погоду и какие спортивные развлечения актуальны в зимний период.  

Когда вы чувствуете повышенную усталость, то скорее всего это связано с
накоплением в организме токсинов и шлаков. Чтобы очистить организм, достаточно соблюдать питьевой режим и регулярно посещать сауну или баню. Но, не стоит злоупотреблять посещением этих мест, пару раз в неделю будет достаточно.

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Теги: зима, спорт, лес, прогулки, эксперты, советы
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Источник: ivonа bigmir)net

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