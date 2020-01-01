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Медики рассказали, кому лучше не выходить на улицу в сильные морозы

Спецтема: Зимние Лайфхаки
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Не только при простуде и гриппе лучше остаться дома! Врачи назвали еще заболевания, в период которых не стоит выходить на прогулки .
Медики рассказали, кому лучше не выходить на улицу в сильные морозы
Медики рассказали, кому лучше не выходить на улицу в сильные морозы
freepik.com

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Совсем скоро православных жителей Украины ждет праздник Крещение Господне. Как известно, в этот период особенно бывает холодно – Крещенские морозы в этом году-таки не пройдут стороной нашу страну, сообщают синоптики.

Медики спешат напомнить, что есть ряд заболеваний, в случае которых лучше остаться дома и отказаться от прогулок в сильные морозы.

Медики рассказали, кому лучше не выходить на улицу в сильные морозы
Медики рассказали, кому лучше не выходить на улицу в сильные морозы
freepik.com

Так, врачи говорят, что те, кто страдает бронхиальной астмой и другими хроническими заболеваниями могут столкнуться из-за холодного воздуха с приступом.

Кроме этого, не рекомендуется посещать улицу в такой период, забелевшим простудными и вирусными заболеваниями – гриппе, коронавирусе и прочее.

Кстати, ранее Ivona рассказывала, что ученые назвали новый срок длительности иммунитета к коронавирусной инфекции.

Медики рассказали, кому лучше не выходить на улицу в сильные морозы
Медики рассказали, кому лучше не выходить на улицу в сильные морозы
freepik.com

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Морозы представляют опасность людям у которых есть сердечно-сосудистые заболевания, перемена погоды пагубно сказываются на их самочувствии. Особенно стоит быть осторожными людям с ишемической болезнью сердца. Им категорически запрещено находится длительное время на холоде.

На Крещение издавна существует традиция купаться в проруби, вот только это допустимо для закаленных и совершенно здоровых людей. Обязательно накануне нужно посетить кардиолога и сдать ЭКГ.

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Теги: мороз, Крещение, крещенские морозы, заболевание, болезни, медики
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Источник: ivonа bigmir)net

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