Узнайте, как наладить свой режим сна и начать высыпаться .

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Специалист Кармел Харрингтон из Университета Сиднея считает, что, если после восьми часов сна люди все равно чувствуют себя уставшими и сонливыми, значит, у них нет постоянного сомнологического режима.

Отсутствие постоянного режима засыпания и пробуждения – это главная ошибка тех, кто сталкивается с подобной проблемой, – говорит сомнолог в издании The Daily Mail.

Как наладить свой режим сна и начать высыпаться freepik.com

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Кармел Харрингтон утверждает, что многие не придают значимость определенному порядку, связанному с ночным сном. По мнению эксперта: время пробуждения влияет на время, когда человек может заснуть.

Если вы хотите отлично выспаться, то вам следует проводить во сне как можно больше времени именно в темный период суток. И этому есть объяснение, когда за окном светлеет, в головном мозге не выработается мелатонин, который регулирует суточные ритмы. Для «биологических часов» это и есть пробуждение.

Как наладить свой режим сна и начать высыпаться freepik.com

Допустимы ли нормы отклонения от привычного распорядка дня? Да, и это не больше 60 минут, отмечает сомнолог Харрингтон. Иначе это пагубно влияет на здоровье, в частности, развиваются серьезные нарушения сна.

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