Как наладить питание после праздников – советы диетолога
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Украинский диетолог Татьяна Лакуста на своей странице в Instagram поделилась личными профессиональными рекомендациями, как наладить питание после праздников.
Итак, если вы хотите вернуться к нормальному режиму питания без вреда для здоровья, то вам нужно начать с этих важных 6 пунктов.
- Не уходите в разгрузочные диеты или голодание
Из одного стресса в другой. Очень распространено поведение «наказать себя слабовольного» чем-то таким жестким, чтоб точно организм почувствовал всю
мощь расплаты.
- Наладьте режим питания
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Если на праздниках ели один раз в день - начиная утром и заканчивая вечером, но без перерыва, то теперь введите структуру. Ешьте фиксировано три раза в день или четыре, но делайте промежутки, в которые не подкармливайте себя ничем. Включая сладкие напитки.
- Обратите внимание на питьевой режим⠀
Если во время праздников водичку заменяло просекко, мартини или кола, то стоит всего лишь перейти на воду, а не наказывать свой ЖКТ антишлаковыми смесями, диетами или клизмами. Все что выпили раньше - уже все ваше, смиритесь, поблагодарите свои органы детоксикации(почки, печень, кожу, легкие), что справились. Воды хочется зимой пить мало, поэтому поставьте на рабочий стол небольшой графин или бутылку.
- Подарите себе хороший сон
Структурируйте день. Понемногу ложитесь и вставайте раньше, налаживая свой биоритм. Постоянные недосыпы изменяют пищевое поведение, стимулируя переедания среди дня, тягу к сладкому и кофе.
- Введите какую-либо двигательную активность⠀
Если праздники прошли горизонтально, то начните хотя бы ходить по часу-полтора в день или физкомплекс дома. Это поможет избавиться от избытка жидкости, которая скапливается в организме во время праздников. Если есть возможности пойти в баню или сауну - это будет хорошая помощь усиления лимфодренажа.
- Перейдите на более простую еду⠀
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Запечная рыба, мясо, салаты, тушеные овощи, отварные крупы. Пересмотрите свою тарелку: уберите соусы, заправки, сложные блюда с ингредиентами, подливами, избытком соли и сладкими сиропами.⠀
Диетолог Татьяна Лакуста подчеркивает следующее:
- Наказывать себя спортом, отработкой в зале не надо;
- Уничтожать себя морально голодными диетами и отказами от всего любимого в еде тоже не стоит;
- Насиловать себя литрами клизмам, детокс очистками - не гуманно и не полезно;
- Пить любые добавки для похудения, очистительный чай - это худшая идея для нормализации веса.
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