Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Как наладить питание после праздников – советы диетолога

Комментариев: 0
Врач, диетолог Татьяна Лакуста рассказала, как привести организм в порядок после пышных новогодних застолий.
Как наладить питание после праздников – советы диетолога
Как наладить питание после праздников – советы диетолога
freepik.com

Читай также: Эти продукты легко могут испортить настроение

Украинский диетолог Татьяна Лакуста на своей странице в Instagram поделилась личными профессиональными рекомендациями, как наладить питание после праздников.

Итак, если вы хотите вернуться к нормальному режиму питания без вреда для здоровья, то вам нужно начать с этих важных 6 пунктов.

  • Не уходите в разгрузочные диеты или голодание

Из одного стресса в другой. Очень распространено поведение «наказать себя слабовольного» чем-то таким жестким, чтоб точно организм почувствовал всю
мощь расплаты.

  • Наладьте режим питания

Как наладить питание после праздников – советы диетолога
Как наладить питание после праздников – советы диетолога
freepik.com

Читай также: Как наладить свой режим сна и начать высыпаться

Если на праздниках ели один раз в день - начиная утром и заканчивая вечером, но без перерыва, то теперь введите структуру. Ешьте фиксировано три раза в день или четыре, но делайте промежутки, в которые не подкармливайте себя ничем. Включая сладкие напитки.

  • Обратите внимание на питьевой режим⠀

Если во время праздников водичку заменяло просекко, мартини или кола, то стоит всего лишь перейти на воду, а не наказывать свой ЖКТ антишлаковыми смесями, диетами или клизмами. Все что выпили раньше - уже все ваше, смиритесь, поблагодарите свои органы детоксикации(почки, печень, кожу, легкие), что справились. Воды хочется зимой пить мало, поэтому поставьте на рабочий стол небольшой графин или бутылку.

  • Подарите себе хороший сон

Как наладить питание после праздников – советы диетолога
Как наладить питание после праздников – советы диетолога
freepik.com

Структурируйте день. Понемногу ложитесь и вставайте раньше, налаживая свой биоритм. Постоянные недосыпы изменяют пищевое поведение, стимулируя переедания среди дня, тягу к сладкому и кофе.

  • Введите какую-либо двигательную активность⠀

Если праздники прошли горизонтально, то начните хотя бы ходить по часу-полтора в день или физкомплекс дома. Это поможет избавиться от избытка жидкости, которая скапливается в организме во время праздников. Если есть возможности пойти в баню или сауну - это будет хорошая помощь усиления лимфодренажа.

  • Перейдите на более простую еду⠀

Как наладить питание после праздников – советы диетолога
Как наладить питание после праздников – советы диетолога
freepik.com

Читай также: В каких случаях кофе повышает уровень холестерина в крови

Запечная рыба, мясо, салаты, тушеные овощи, отварные крупы. Пересмотрите свою тарелку: уберите соусы, заправки, сложные блюда с ингредиентами, подливами, избытком соли и сладкими сиропами.⠀

Диетолог Татьяна Лакуста подчеркивает следующее:

  • Наказывать себя спортом, отработкой в зале не надо;
  • Уничтожать себя морально голодными диетами и отказами от всего любимого в еде тоже не стоит;
  • Насиловать себя литрами клизмам, детокс очистками - не гуманно и не полезно;
  • Пить любые добавки для похудения, очистительный чай - это худшая идея для нормализации веса.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: советы, питание, диетолог, сон, продукты, здоровья, праздники
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь