Врач, диетолог Татьяна Лакуста рассказала, как привести организм в порядок после пышных новогодних застолий.

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Украинский диетолог Татьяна Лакуста на своей странице в Instagram поделилась личными профессиональными рекомендациями, как наладить питание после праздников.

Итак, если вы хотите вернуться к нормальному режиму питания без вреда для здоровья, то вам нужно начать с этих важных 6 пунктов.

Не уходите в разгрузочные диеты или голодание

Из одного стресса в другой. Очень распространено поведение «наказать себя слабовольного» чем-то таким жестким, чтоб точно организм почувствовал всю

мощь расплаты.

Наладьте режим питания

Как наладить питание после праздников – советы диетолога freepik.com

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Если на праздниках ели один раз в день - начиная утром и заканчивая вечером, но без перерыва, то теперь введите структуру. Ешьте фиксировано три раза в день или четыре, но делайте промежутки, в которые не подкармливайте себя ничем. Включая сладкие напитки.

Обратите внимание на питьевой режим⠀

Если во время праздников водичку заменяло просекко, мартини или кола, то стоит всего лишь перейти на воду, а не наказывать свой ЖКТ антишлаковыми смесями, диетами или клизмами. Все что выпили раньше - уже все ваше, смиритесь, поблагодарите свои органы детоксикации(почки, печень, кожу, легкие), что справились. Воды хочется зимой пить мало, поэтому поставьте на рабочий стол небольшой графин или бутылку.

Подарите себе хороший сон

Как наладить питание после праздников – советы диетолога freepik.com

Структурируйте день. Понемногу ложитесь и вставайте раньше, налаживая свой биоритм. Постоянные недосыпы изменяют пищевое поведение, стимулируя переедания среди дня, тягу к сладкому и кофе.

Введите какую-либо двигательную активность⠀

Если праздники прошли горизонтально, то начните хотя бы ходить по часу-полтора в день или физкомплекс дома. Это поможет избавиться от избытка жидкости, которая скапливается в организме во время праздников. Если есть возможности пойти в баню или сауну - это будет хорошая помощь усиления лимфодренажа.

Перейдите на более простую еду⠀

Как наладить питание после праздников – советы диетолога freepik.com

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Запечная рыба, мясо, салаты, тушеные овощи, отварные крупы. Пересмотрите свою тарелку: уберите соусы, заправки, сложные блюда с ингредиентами, подливами, избытком соли и сладкими сиропами.⠀

Диетолог Татьяна Лакуста подчеркивает следующее:

Наказывать себя спортом, отработкой в зале не надо;

Уничтожать себя морально голодными диетами и отказами от всего любимого в еде тоже не стоит;

Насиловать себя литрами клизмам, детокс очистками - не гуманно и не полезно;

Пить любые добавки для похудения, очистительный чай - это худшая идея для нормализации веса.

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