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Какие продукты запрещено есть при простуде или гриппе

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Узнайте, какие продукты питания исключить из своего рациона на период протекания простудных и других подобных болезней .
Какие продукты запрещено есть при простуде или гриппе
Какие продукты запрещено есть при простуде или гриппе
freepik.com
  • Сладости 

Откажитесь от печенья, конфет, выпечки и других различных кондитерских изделий. Данные продукты снижают активность лейкоцитов, которые нужны для борьбы с вирусами и бактериями. Знайте, что, например, сладкая присыпка – раздражает горло и носоглотку. Альтернатива сладкому – сухофрукты, они содержат витамины, а также мед, он, кстати, славится своей антибактериальностью и иммуностимулирующими свойствами.

Какие продукты запрещено есть при простуде или гриппе
Какие продукты запрещено есть при простуде или гриппе
freepik.com

  • Молочные продукты

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Возможно, вы удивитесь, но молочные продукты влияют на процесс образования слизи в организме, которая затрудняет отхождение мокроты. В то же время: йогурт, ряженка, молоко с медом, очень полезны в период заболевания. Чтобы снизить слизеобразующий эффект, добавляйте в рацион имбирь или куркуму.

  • Полуфабрикаты

Какие продукты запрещено есть при простуде или гриппе
Какие продукты запрещено есть при простуде или гриппе
freepik.com

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Не грешите полуфабрикатами, они тяжело даются желудку. Ваш организм не в силах справиться с перевариванием. Рацион больного должен включать в себя легкую еду, не пересоленую, такую, чтобы не было препятствий для вывода жидкости с токсинами из организма. 

При простуде и гриппе не рекомендовано также употреблять в пищу: жареные блюда, орехи, сырые овощи и фрукты, а также откажитесь от кофе.

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Теги: простуда, грипп, питание
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Источник: Ivonа bigmir)net

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