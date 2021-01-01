Узнайте, какие продукты питания исключить из своего рациона на период протекания простудных и других подобных болезней .

Какие продукты запрещено есть при простуде или гриппе freepik.com

Сладости

Откажитесь от печенья, конфет, выпечки и других различных кондитерских изделий. Данные продукты снижают активность лейкоцитов, которые нужны для борьбы с вирусами и бактериями. Знайте, что, например, сладкая присыпка – раздражает горло и носоглотку. Альтернатива сладкому – сухофрукты, они содержат витамины, а также мед, он, кстати, славится своей антибактериальностью и иммуностимулирующими свойствами.

Какие продукты запрещено есть при простуде или гриппе freepik.com

Молочные продукты

Читай также: Самые полезные продукты в зимнем рационе

Возможно, вы удивитесь, но молочные продукты влияют на процесс образования слизи в организме, которая затрудняет отхождение мокроты. В то же время: йогурт, ряженка, молоко с медом, очень полезны в период заболевания. Чтобы снизить слизеобразующий эффект, добавляйте в рацион имбирь или куркуму.

Полуфабрикаты

Какие продукты запрещено есть при простуде или гриппе freepik.com

Читай также: Какие продукты уже можно покупать к новогоднему столу 2021: лайфхаки, как сэкономить

Не грешите полуфабрикатами, они тяжело даются желудку. Ваш организм не в силах справиться с перевариванием. Рацион больного должен включать в себя легкую еду, не пересоленую, такую, чтобы не было препятствий для вывода жидкости с токсинами из организма.

При простуде и гриппе не рекомендовано также употреблять в пищу: жареные блюда, орехи, сырые овощи и фрукты, а также откажитесь от кофе.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.