Назван овощ для поддержки женского здоровья
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Как известно, в период менопаузы женщинам очень важно следить за своим здоровьем.
Эксперты по вопросам питания выделили один самый полезный овощ, который может поддержать здоровье в этот нелегкий период.
Женщинам во время менопаузы рекомендуется включить в свой рацион сладкий картофель – батат. Специалисты отмечают, что в батате есть растительные аналоги женских гормонов.
Кстати, ранее Ivona рассказывала, что приготовить из батата – 5 вкусных и необычных рецептов от кулинаров.
Батат, благодаря своим веществам и витаминам, оказывает также поддержку иммунитету. Имея такой комплекс полезности, овощ особенно актуален для меню в зимний сезон.
Стоит отметить, что батат положительно влияет на работу ЖКТ.
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