А вы знали, что соления могут нести вред здоровью?

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Доктор медицинских наук, диетолог Антонина Стародубова рассказала об особенностях популярного зимнего блюда – солений и консервированной продукции.

Специалист объясняет следующее: соленья – продукт с высоким содержанием соли и натрия. Такие вещества пагубно влияют на организм, есть риск, что человек может столкнуться с сердечно-сосудистым заболеванием.

Какая суточная норма употребления солений – мнение эксперта pixabay.com

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Чтобы не навредить своему здоровью – употребляйте соленья в меру. Эксперт рекомендует есть разносолы 1-2 раза в неделю.

Диетолог Антонина Стародубова говорит, что нужно не злоупотреблять на ужин не только этим "зимним" блюдом, но и колбасами с белым хлебом.

Продукты с высоким содержанием соли влияют на задержку жидкости в организме, и утром есть все шансы проснуться с отекшим лицом.

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