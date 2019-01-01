Швейцарские ученые провели исследования, чтобы выяснить – реально ли в интернете найти спутника жизни .

Стало известно, как знакомство в интернете влияет на отношения freepik.com

Читай также: Как не поссориться с мужем при выборе места для отпуска – советы психолога

Профессора из Швейцарии пришли к общему мнению, что отношения между людьми, которые познакомились в интернете, могут сделать союз намного крепче, чем обычные.

И этому есть простое объяснение. Все дело в том, что пользователи в приложениях для знакомств заинтересованы в более сильных намерениях к сожительству, созданию семьи или для сохранения взаимоотношений.

В процессе анализа этой всегда актуальной темы было рассмотрено три основных вопроса: о планах создании семьи, удовлетворенности в отношениях и индивидуальном благополучии, сексе.

Стало известно, как знакомство в интернете влияет на отношения freepik.com

Читай также: Это любят все женщины, но мужчины об этом забывают

В ходе исследования были задействованы пары, познакомившиеся через приложение для знакомств в Швейцарии и прожили вместе 10 лет. Всего в опросах участвовало 3 245 человек. В данный период времени очень выросла популярность на знакомства в интернете, ведь различные приложения сейчас широко распространены в гаджетах.

Приложения для знакомств способствуют увеличению мимолетных связей без обязательств. Только вот некоторые все же считают, что благодаря таким полезным прогам реально найти человека, который будет готов вступить в брак или съехаться для совместного проживания.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: