Ivona отвечает на самый распространенный вопрос «полезно или нет» спасть в носках.

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Медик Каран Радж из Национальной службы здравоохранения Англии считает, что спать в носках полезно – это отвечает за хороший сон, а также благотворно виляет на общее состояние организма.

Специалист рассказал, почему носки могут помочь в укреплении здоровья человека, когда он в них спит. Оказывается, это способствует активизации кровообращения в ногах, у человека в этот период расширяются сосуды.

Медики рассказали, полезно ли спать в носках freepik.com

Процесс расширения сосудов побуждает тело расставаться с накопленным теплом, по итогу, сон делается более глубоким и крепким.

Это позволяет внутренней температуре тела снижаться быстрее, чем обычно, а для оптимального сна требуется именно более низкая внутренняя температура тела, - отметил медик Каран Радж.

Медики рассказали, полезно ли спать в носках freepik.com

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Ученые в один голос говорят, что сон сильно влияет на общий показатель состояния здоровья. Это связано с процессом очищения организма от потенциально вредных для него компонентов. Отличный сон – это минимум 7-8 часов сна, такой отрезок времени эффективно обновляет клетки, что очень важно для полноценного функционирования головного мозга.



Важно: нельзя спать в тесных носках, они только ухудшают кровообращение! Для сна выбирайте удобные и достаточно свободные носки.

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