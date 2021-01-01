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Как одеваться в холодную погоду – советы эксперта

Спецтема: Зимние Лайфхаки
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Специалист дал рекомендации по сохранению тепла в мороз.
Как одеваться в холодную погоду – советы эксперта
Как одеваться в холодную погоду – советы эксперта
freepik.com

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Профессор, физик Анатолий Перминов советует в сильный мороз надевать одежду в два слоя, правильно подбирать обувь и поддерживать тело определенной пищей, так вы сможете помочь организму сохранить тепло.

В одном из интервью в СМИ специалист подробно рассказал, почему следует одеваться в два слоя одежды перед выходом на улицу в морозную погоду.

Первый, или базовый, слой состоит из нательного термобелья, теплого свитера и шерстяных носков. Он защитит от потерь тепла при контакте с твердыми холодными поверхностями и впитает лишнюю влагу. Внешний слой должен быть непродуваемым и водонепроницаемым, - говорит Анатолий Перминов.

Как одеваться в холодную погоду – советы эксперта
Как одеваться в холодную погоду – советы эксперта
freepik.com

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Профессор отмечает, что очень важна свободная посадка одежды. Нужно, чтобы между слоями был воздух – это обеспечит теплоизоляцию и сохранение тепла тела в мороз.

Обувь должна быть свободной. Стельки в них должны быть синтетическими или из натурального войлока. Благодаря им будет намного теплее, особенно, если человек стоит на холодной поверхности.

Как одеваться в холодную погоду – советы эксперта
Как одеваться в холодную погоду – советы эксперта
freepik.com

Сохранить тепло поможет калорийное горячее питание: организм обогревается за счет внутренней энергии, которая поступает с пищей. Не замерзнуть помогут и быстрые движения, но необходимо помнить, что интенсивные физические упражнения без питания могут привести к быстрым потерям внутренней энергии тела, - рассказал ученый.

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Теги: мороз, холод, зима, одежда
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Источник: Ivonа bigmir)net

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