Ivona рассказывает о шапках, от которых стоит избавиться этой зимой.

Большие помпоны

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Чем проще — тем лучше. Помпоны допустимы — но лишь небольшие, желательно — в тон самой шапке. Варианты огромных размеров, разноцветные и прочее оставьте младшей сестре. Отдельная тема — шапки сразу с двумя помпонами. Их мы бы не советовали вообще никому — выглядит это по меньшей мере слегка странно.

Тонкий трикотаж Антитренды: какие шапки не стоит носить зимой 2021 pinterest.com

Шапка из тонкого трикотажа нам не подходит, поскольку она некрасиво облегает голову, из-за чего та выглядит непропорционально маленькой. И потом, тонкая шапка вряд ли вас хоть сколько-нибудь согреет, что делает ее абсолютно бесполезной. Так зачем она вам нужна? Лучшая альтернатива-утепленная шапка-бини, которая считается самой модной и стильной в этом сезоне.

Обильный декор Антитренды: какие шапки не стоит носить зимой 2021 pinterest.com

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Вышивки, стразы, бусины, яркие принты и прочую атрибутику лучше оставить для других предметов одежды и аксессуаров. Зимняя шапка должна быть максимально универсальной и подходить к большинству ваших образов. Так что отдайте предпочтение простым однотонным вариантам без лишних элементов.

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