Почему витамины могут быть опасными
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Зимой люди массово спешат закупиться витаминами для профилактики простудных заболеваний. Несмотря на безусловную пользу витамин, нужно не переборщить с дозировкой, иначе есть риск навредить организму.
Врач-эндокринолог Елена Жучкова считает, что в меньшей степени опасность несут поливитамины, потому что благодаря их составу суточная норма соответствует приему разных витаминов. Что же касается моновитаминов, то в них содержится один или два вида витаминов, передозировка от таких витаминов может навредить здоровью.
Почему возникает гипервитаминоз?
Гипервитаминоз – является избыточным приемом жирорастворимых витаминов А, D, Е, К, быстро всасывающихся и медленно выводящие. Среди самых тяжелых форм гипервитаминоза отмечаются витамины А и D.
Определить избыток витамина D можно по следующим симптомам: тошнота, рвота, постоянный зуд кожи. В крови увеличивается содержания кальция и образуются отложения его в мягких тканях и многих органах. Передозировка витамином D особенно чревата для беременных, из-за этого может возникнуть патология плода.
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Если столкнуться с переизбытком витамина А, у человека нарушается зрение, выпадают волосы, появляются жалобы на головную боль и чувство усталости, развивается деформация черепа и лица, нарушается работа сердца и почек.
Гипервитаминоз Е встречается редко и проявляется расстройством ЖКТ, слабостью и головной болью. Витамин Е перешагнул нужную отметку – в этот период у людей тогда идет распад эритроцитов и анемия.
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Витамины группы В и С менее опасны в случае передозировки. Это связано с тем, что они лучше выводятся из организма и меньше накапливаются.
Медик советует перед выбором и приемом витаминов обязательно обращать внимание на состав указанный на упаковке, а также проконсультироваться с семейным врачом.
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