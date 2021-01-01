Ivona делится главными правилами в уходе за кожей зимой.

Как ухаживать за кожей в мороз pinterest.com

Поменяйте агрессивные очищающие средства на более мягкие

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Для зимы выбирайте мягкие пенки и очищающие бальзамы – они бережно удаляют загрязнения, успокаивают, восстанавливают защитный барьер кожи и запечатывают влагу внутри за счет питательных компонентов.

Контролируйте уровень влажности в помещении

Зимой воздух в квартире или доме очень сухой. Поэтому советуем использовать бытовые увлажнители воздуха и почаще проветривать. Если нет увлажнителя воздуха, вешайте влажные полотенца на батареи и периодически их меняйте – эффект будет идентичным.

Пейте достаточное количество воды

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В сезон отопления нужно выпивать чуть больше воды, чем обычно, ведь кожа выглядит еще хуже, когда организм обезвожен. Также желательно уменьшить количество кофе и черного чая, а также сократить количество напитков с кофеином – в период отопления они вытягивают еще больше влаги из кожи.

Как ухаживать за кожей в мороз pinterest.com

Увлажняйте кожу губ и рук по мере необходимости

Как только Вы заметили, что кожа губ и рук сохнет, сразу нанесите бальзам и крем – это избавит их от дальнейшего шелушения и трещинок. Лучше всего иметь несколько бальзамов или гигиенических помад: как в сумке, так и в карманах верхней одежды.

Как ухаживать за кожей в мороз pinterest.com

Используйте питательный крем или косметическое масло для лица

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Для сезона отопления лучше подобрать питательный крем для своего типа кожи, который будет увлажнять 24/7. Также косметическое масло шиповника идеально подойдет для зимы – оно восстанавливает липидный барьер кожи, снимает раздражение и борется с сухостью.

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