Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Диетологи определили лучшую еду для вечерних перекусов

Комментариев: 0
Ivona рассказывает, что можно и нельзя есть перед сном и за пару часов до ночного отдыха.
Диетологи определили лучшую еду для вечерних перекусов
Диетологи определили лучшую еду для вечерних перекусов
freepik.com

Читай также: Какая колбаса считается самой вредной для здоровья

Недавно Ivona писала, как похудеть без голодания, а в этом материале расскажем о еде, которую диетологи рекомендуют употреблять перед сном, если появился аппетит.

Бывает так, что у вас пропал аппетит или вы не успели поужинать, можно ли тогда вообще есть, если скоро ложиться спать?

Специалисты назвали блюда, с помощью которых можно утолить голод и не набрать лишние сантиметры.

Диетологи определили лучшую еду для вечерних перекусов
Диетологи определили лучшую еду для вечерних перекусов
freepik.com

Муки голода — плохой помощник для худеющих. Эксперты подчеркивают, чем меньше вы страдаете, тем лучше будет результат. Если вы столкнулись с ситуацией, когда все поели и время идти спать, но желудок просит еды – лучше немного перекусить.

Диетологи определили лучшую еду для вечерних перекусов
Диетологи определили лучшую еду для вечерних перекусов
freepik.com

Читай также: Что будет с организмом, если пить газированную воду ежедневно

Что подойдет для позднего перекуса: горсть орехов, смузи из свежих фруктов, ягод или овощей, нежирные молочные продукты. Например, можно перекусить 30 граммами миндаля и стаканом кефира. Такой вкусный и полезный набор гарантировано снимет чувство голода.

По какой-то причине пропустили ужин? Не страшно. Если до сна осталось, как минимум два часа – то смело можете съесть вареную куриную грудку или порцию морепродуктов, кашу из цельных злаков, порцию творога, вареное яйцо.

Диетологи определили лучшую еду для вечерних перекусов
Диетологи определили лучшую еду для вечерних перекусов
freepik.com

Читай также: Эти приправы помогают в очистке организма от шлаков и токсинов

В случае, когда ложиться вам уже скоро, лучше обойтись стаканом кефира и небольшим количество орехов, свежих фруктов или овощей.

Диетологи советуют для поздних перекусов держать в холодильнике максимально малокалорийные фрукты и овощи: яблоки, стебли сельдерея, огурцы. Сладкие фрукты не подходят для такого вечернего рациона. Соленая и жирная пища тоже не должна употребляться перед сном.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: еда, рацион, питание, здоровье, перекус, диетологи
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь