Ivona рассказывает, что можно и нельзя есть перед сном и за пару часов до ночного отдыха.

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Недавно Ivona писала, как похудеть без голодания, а в этом материале расскажем о еде, которую диетологи рекомендуют употреблять перед сном, если появился аппетит.

Бывает так, что у вас пропал аппетит или вы не успели поужинать, можно ли тогда вообще есть, если скоро ложиться спать?

Специалисты назвали блюда, с помощью которых можно утолить голод и не набрать лишние сантиметры.

Диетологи определили лучшую еду для вечерних перекусов freepik.com

Муки голода — плохой помощник для худеющих. Эксперты подчеркивают, чем меньше вы страдаете, тем лучше будет результат. Если вы столкнулись с ситуацией, когда все поели и время идти спать, но желудок просит еды – лучше немного перекусить.

Диетологи определили лучшую еду для вечерних перекусов freepik.com

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Что подойдет для позднего перекуса: горсть орехов, смузи из свежих фруктов, ягод или овощей, нежирные молочные продукты. Например, можно перекусить 30 граммами миндаля и стаканом кефира. Такой вкусный и полезный набор гарантировано снимет чувство голода.

По какой-то причине пропустили ужин? Не страшно. Если до сна осталось, как минимум два часа – то смело можете съесть вареную куриную грудку или порцию морепродуктов, кашу из цельных злаков, порцию творога, вареное яйцо.

Диетологи определили лучшую еду для вечерних перекусов freepik.com

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В случае, когда ложиться вам уже скоро, лучше обойтись стаканом кефира и небольшим количество орехов, свежих фруктов или овощей.

Диетологи советуют для поздних перекусов держать в холодильнике максимально малокалорийные фрукты и овощи: яблоки, стебли сельдерея, огурцы. Сладкие фрукты не подходят для такого вечернего рациона. Соленая и жирная пища тоже не должна употребляться перед сном.

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