Диетологи определили лучшую еду для вечерних перекусов
Читай также: Какая колбаса считается самой вредной для здоровья
Недавно Ivona писала, как похудеть без голодания, а в этом материале расскажем о еде, которую диетологи рекомендуют употреблять перед сном, если появился аппетит.
Бывает так, что у вас пропал аппетит или вы не успели поужинать, можно ли тогда вообще есть, если скоро ложиться спать?
Специалисты назвали блюда, с помощью которых можно утолить голод и не набрать лишние сантиметры.
Муки голода — плохой помощник для худеющих. Эксперты подчеркивают, чем меньше вы страдаете, тем лучше будет результат. Если вы столкнулись с ситуацией, когда все поели и время идти спать, но желудок просит еды – лучше немного перекусить.
Читай также: Что будет с организмом, если пить газированную воду ежедневно
Что подойдет для позднего перекуса: горсть орехов, смузи из свежих фруктов, ягод или овощей, нежирные молочные продукты. Например, можно перекусить 30 граммами миндаля и стаканом кефира. Такой вкусный и полезный набор гарантировано снимет чувство голода.
По какой-то причине пропустили ужин? Не страшно. Если до сна осталось, как минимум два часа – то смело можете съесть вареную куриную грудку или порцию морепродуктов, кашу из цельных злаков, порцию творога, вареное яйцо.
Читай также: Эти приправы помогают в очистке организма от шлаков и токсинов
В случае, когда ложиться вам уже скоро, лучше обойтись стаканом кефира и небольшим количество орехов, свежих фруктов или овощей.
Диетологи советуют для поздних перекусов держать в холодильнике максимально малокалорийные фрукты и овощи: яблоки, стебли сельдерея, огурцы. Сладкие фрукты не подходят для такого вечернего рациона. Соленая и жирная пища тоже не должна употребляться перед сном.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Как эффективно тренироваться дома во время карантина - советы тренера
- Козий сыр: почему этот продукт полезен для женского здоровья
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил