Узнайте, существует ли продукты питания, которые «сжигают» жир .

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Австралийский диетолог Лиэнн Уорд считает, что для стройной фигуры необходимо соблюдать некоторые правила питания, сообщает издание Daily Mail.

Эксперт предлагает обязательно обращать внимание на размер порции. По мнению диетолога, человек может требовать больше еды, чем ему реально необходимо для восполнения необходимого количества калорий в жизнедеятельности организма. Чтобы сохранять стройность – съедайте меньше, чем хочется.

Как похудеть без голодания – советы диетолога freepik.com

Специалист подчеркивает, что в социальных сетях можно встретить советы о пище, помогающей в сжигании жиров. Но, Уорд уверяет, что такой пищи нет.

Кстати, недавно Ivona рассказывала, как наладить питание после праздников.

Лиэнн Уорд призывает не устраивать для организма утомительные голодовки, а также исключать из рациона любимые блюда и отказываться от жирной и сладкой пищи.

Как похудеть без голодания – советы диетолога freepik.com

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Исходя из личного меню, диетолог советует употреблять овсянку, варенные яйца, травяной чай, куриную грудку, семена чиа и нерафинированное оливковое масло.

Она советует в питании соблюдать умеренность, позволять себе небольшие порции на протяжении дня и не переедать перед сном. Снижать вес не резко, а минимум 2-4 килограмма в месяц.

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