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Что будет с организмом, если пить газированную воду ежедневно

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Узнайте, какой вред здоровью наносят сладкие газированные напитки, если употреблять напиток ежедневно .
Что будет с организмом, если пить газированную воду ежедневно
Что будет с организмом, если пить газированную воду ежедневно
pinterest

Многие любят газированную воду, несмотря на ее спорный состав. Сладкую газированную воду употребляют в среднем два-три раза в месяц. А что же будет, если пить газировку ежедневно?

Кстати, недавно Ivona рассказывала, какая вода угрожает здоровью и какую можно употреблять.

Что будет с организмом, если пить газированную воду ежедневно
Что будет с организмом, если пить газированную воду ежедневно
pinterest

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Что же касается газированной воды – не секрет, что напиток содержит большое количество сахара и их потребление часто “угнетает“ аппетит. Если человек каждый день будет выпивать по несколько стаканов сладкой газировки, ему грозит снижение аппетита. Кроме того, у него увеличится предельно допустимое количество сахара в организме.

Что будет с организмом, если пить газированную воду ежедневно
Что будет с организмом, если пить газированную воду ежедневно
pinterest

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Еще важно не забывать – в газировке содержится кофеин, который является мощным мочегонным средством. С водой он выводит из организма кальций и магний. Как известно, дефицит кальция негативно отражается на костях и зубах, а магния - делает человека более раздражительным.

Профессора из Гарвардского университета проводили исследования, где выяснили следующее: “безобидные“ два стакана газировки в день повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 20%.

Не злоупотребляйте данным напитком! 

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Теги: газировка, напитки, здоровье
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Источник: ivonа bigmir)net

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