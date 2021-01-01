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Полезные свойства киви для женского здоровья

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Узнайте, какие витамины содержит киви и почему он так полезен для организма .
Полезные свойства киви для женского здоровья
Полезные свойства киви для женского здоровья
freepik.com

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Недавно Ivona сообщала, какие самые полезные продукты в зимнем рационе. В этом материале уже более подробно расскажем о заморском фрукте - киви, входящий в "полезный список". 

Эксперты отмечают, что зимой спрос на киви значительно вырастает. И это неспроста, ведь киви - кладезь витаминов, он богат на фолиевую кислоту, железо, магний, серотонин, витамин Е, А, С, клетчатку.

Фрукт довольно-таки низкокалорийный – 48 ккал, кроме того в нем по 1% жиров и белков, а также всего лишь 10% углеводов, остальное же – вода.

Польза киви

Полезные свойства киви для женского здоровья
Полезные свойства киви для женского здоровья
freepik.com

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Киви полезен не только для женщин, а и всем членам семьи. Считается, что употребление киви помогает в улучшении состояния сердечной мышцы, укрепляет стенки сосудов и приводит в норму уровень холестерина, улучшает зрение особенно в зрелом возрасте за счет содержащегося в нем элемента лютеина, предупреждает и подавляет рост раковых клеток.

В то же время киви, благодаря своим полезным свойствам, борется с разного рода инфекциями и укрепляет иммунитет; защищает систему желудочно-кишечного тракта от проблем и в общем приводить в баланс систему пищеварения, укрепляет нервную систему и противостоит стрессам, а еще повышает усвоению кальция организмом.

Кому нельзя есть киви

Полезные свойства киви для женского здоровья
Полезные свойства киви для женского здоровья
freepik.com

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Киви противопоказано употреблять в пищу тем, кто столкнулся с расстройством желудочно-кишечного тракта и постоянными диареями, язвенными болезнями и хроническим гастритом, аллергическими (в том числе индивидуальная непереносимость продукта) и астматическими заболеваниями.

Также от фрукта стоит отказаться людям с заболеванием мочеполовой системы.

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Теги: киви, женское здоровье
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Источник: Ivonа bigmir)net

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