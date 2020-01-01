Ivona рассказывает о самых полезных продуктах для зимнего рациона, которые должны быть в вашем холодильнике .

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Многие считают, что только витаминные апельсины и лимоны – это те обязательные продукты, без которых не обойтись в зимний сезон. Но, на этом список не заканчивается.

Какие же еще фрукты и овощи полезно употреблять в зимнее время года?

Корнеплоды

Самые полезные продукты в зимнем рационе freepik.com

Зимой полезно включать в свой ежедневный рацион такие овощи: свеклу, морковь, репу, картофель и редис – он, кстати, встречается в супермаркетах, фасованный по 0,5 кг в упаковке. Овощи можно легко хранить без каких-либо завышенных требований. Они богаты на питательные вещества. Корнеплоды лучше употреблять в вареном или тушеном виде.

Цитрусовые

Самые полезные продукты в зимнем рационе freepik.com

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Цитрусовые в зимний сезон – источник витамина С, кроме того, эти фрукты содержат аминокислоты и более 170 видов фитохимических веществ, защищающих нас от болезней. Самый полезный фрукт из цитрусовых - грейпфруты.

Киви

В киви даже больше витамина С, чем в лимоне! Если съесть 1 киви, организм получит 85% рекомендуемой суточной дозы витамина C, K и E и клетчатки. Кстати, недавно Ivona рассказывала о 5 самых полезных фруктов в зимний период.

Яблоки

Самые полезные продукты в зимнем рационе freepik.com

Неспроста плоды яблони называют «райские яблоки», ведь благодаря им мы получаем витамины, в том числе нужное для организма железо. Фрукт насыщает организм, и перебивает тягу к сладкому.

Также полезно зимой есть зеленые овощи: шпинат, брокколи, цветную капусту, салат, перец, огурцы.

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