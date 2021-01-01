Врач-диетолог Марина Макиша рассказала, что злоупотребление красной икрой может нанести вред здоровью.

Сколько красной икры можно съедать в день – мнение врача freepik.com

Читай также: Какие продукты уже можно покупать к новогоднему столу 2021: лайфхаки, как сэкономить

Если вы любите икру, вам обязательно нужно знать, сколько в день этого деликатеса специалисты разрешают съедать.

По мнению врача-диетолога Марины Макиша, употреблять в день можно не более 50 грамм красной икры. Но, если у человека есть проблемы с гипертонией и болезнями почек – в сутки разрешено съедать минимум 30 грамм, такая доза равна 1 столовой ложке.

Сколько красной икры можно съедать в день – мнение врача freepik.com

Красная икра богата на питательные вещества. Так, например, в этом ценном продукте содержится белок, его больше чем в мясе. Примерно 30 граммов белка на 100 граммов икры.

Икра содержит полезные жиры омега-3, способствующие профилактике болезней сердца и сосудов. Кроме того, в деликатесе много витаминов D и E. Магний в икре обладает успокаивающим эффектом для нервной системы.

Сколько красной икры можно съедать в день – мнение врача freepik.com

Читай также: Сколько сладостей следует дарить детям в День святого Николая - мнение врача

Не стоит забывать, что красная икра содержит немаленькое количество соли. Поэтому, людям, страдающим гипертонией, можно лакомиться продуктом до 30 грамм. Красная икра – калорийный продукт. Если злоупотреблять «рыбными яйцами», то есть риск навредить печени и поджелудочной железы.

Когда покупаете икру: обязательно обращайте внимание на срок годности. Если икра в магазине продается на развес – она должна быть мелкой, ровной, цельной, без трещин и пленок.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.