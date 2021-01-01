Сколько красной икры можно съедать в день – мнение врача
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Если вы любите икру, вам обязательно нужно знать, сколько в день этого деликатеса специалисты разрешают съедать.
По мнению врача-диетолога Марины Макиша, употреблять в день можно не более 50 грамм красной икры. Но, если у человека есть проблемы с гипертонией и болезнями почек – в сутки разрешено съедать минимум 30 грамм, такая доза равна 1 столовой ложке.
Красная икра богата на питательные вещества. Так, например, в этом ценном продукте содержится белок, его больше чем в мясе. Примерно 30 граммов белка на 100 граммов икры.
Икра содержит полезные жиры омега-3, способствующие профилактике болезней сердца и сосудов. Кроме того, в деликатесе много витаминов D и E. Магний в икре обладает успокаивающим эффектом для нервной системы.
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Не стоит забывать, что красная икра содержит немаленькое количество соли. Поэтому, людям, страдающим гипертонией, можно лакомиться продуктом до 30 грамм. Красная икра – калорийный продукт. Если злоупотреблять «рыбными яйцами», то есть риск навредить печени и поджелудочной железы.
Когда покупаете икру: обязательно обращайте внимание на срок годности. Если икра в магазине продается на развес – она должна быть мелкой, ровной, цельной, без трещин и пленок.
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