Какие блюда рекомендуются для утренних приемов пищи, и от как стоит отказаться .

Что можно и нельзя есть на завтрак зимой freepik.com

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Важно понимать, что наш организм дает реакцию на любые перемены вокруг, и сейчас, с наступлением холодов, стоит придерживаться рекомендаций, сохраняющих тепло в вашем теле.

Начинайте свое утро со стакана теплой воды, откажись от кофе и чая. Дело в том, что кофеин обезвоживает, и, следовательно, он вообще не подходит для первого утреннего глотка.

Что можно и нельзя есть на завтрак зимой freepik.com

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Обязательно завтракайте! Находите в себе силы заняться зарядкой, выделите на это минут 10-15. Таким способом вы улучшите кровообращение, лимфоток и улучшите пищеварительный огонь после сна.

Чем питаться зимой?

Для зимнего рациона нужно обязательно включать все теплое, добавляйте по вкусу специи: имбирь, куркуму, фенхель, перец, гвоздику и корицу.

Что можно и нельзя есть на завтрак зимой freepik.com

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А вот на завтрак балуйте себя чашкой свежего имбирного чая. В напиток можно добавить палочку корицы, лимон и немного мёда.

Предлагаем вашему вниманию следующие завтраки, способствующие сохранению тепла: яйца с овощами, гречка с зеленью, дикий рис с запеченной тыквой, овощной бульон с мисо пастой и немного тофу (мисо очень согревает), тушеные овощи посыпанные кунжутом, семечками или конопляными семенами.

Что можно и нельзя есть на завтрак зимой freepik.com

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Отчего лучше отказаться на завтрак зимой: фруктового салата, творога из холодильника, сырников со сметаной и сахаром, мыслей или хлопьев с молоком, омлета с сыром и ветчиной, йогурта с фруктами. Такие перечисленные насыщенные блюда образовывают токсины, следовательно, вы можете быстро ощутить усталость, снизится энергия и ослабится иммунитет.

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