Вся правда о глинтвейне: чем полезен напиток
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Многие любят в холодную погоду побаловать себя вкусным горячим глинтвейном. Ivona, кстати, рассказывала, как приготовить глинтвейн в домашних условиях и какие три популярных рецепта рекомендуют шеф-мастера Украины.
Ученые считают, что этот напиток на основе вина, дает определенную пользу, но лишь при умеренном употреблении.
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Встречаются разные рецепты ароматного глинтвейна, традиционно он готовится на основе вина с добавлением ряда полезных ингредиентов, включая корицу и мускатный орех.
Издание Express опубликовало экспертное мнение ученых, которые выяснили, что небольшая доза красного вина может быть полезным и снижать риса сердечных заболеваний. Главное, соблюдать меру! Если пренебрегать этой рекомендации, то есть риск развития сердечных недугов.
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В составе глинтвейна обязательно будет корица, как известно, она способствует снижению уровня «плохого» холестерина и регулирует сахар в крови. Также в состав напитка входит мускатный орех, который положительно влияет на борьбу с холестерином и улучшает работу поджелудочной железы.
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Да, у глинтвейна однозначно есть плюсы, но важно понимать из каких ингредиентов он приготовлен. Залог хорошо напитка – качественное вино. На прилавках в магазинах можно встретить готовый глинтвейн в упаковках, если почитать его состав, то там абсолютно сплошная «химия». Лучше напиток сделать дома своими руками, но помните, что соблюдать меру очень важно!
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