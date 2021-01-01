Узнайте, на что обращать в первую очередь внимание при покупке представителей цитрусовых .

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Хотите наполнить свою потребительскую корзину отборными апельсинами или грейпфрутами, тогда вам нужно не постесняться их щупать. На что еще обращать внимание при покупке цитрусовых?

Во-первых, главное, чтобы плоды не имели излишней мягкости, потому что это говорит о порче продукта. Нажимая легонько на плод, вы должны почувствовать упругость, а не рыхлость.

Простой способ, как выбрать самые лучшие цитрусовые фрукты freepik.com

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Во-вторых, всегда смотрите на внешний вид цитрусовых, нужно брать плоды без пятен. У свежих цитрусовых фруктов свежий, выразительный, ароматный запах.

Кроме того, цитрусовые должны быть без признаков сморщивания и обезвоживания.

Простой способ, как выбрать самые лучшие цитрусовые фрукты freepik.com

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Если плод весомый – это означает, что в нем содержится больше сока. Такие плоды хорошо подходят для соков и фрешов.

После покупки, придя домой, достаньте цитрусовые из пакета, помойте обязательно их. Некоторые хозяйки любят готовить что-то вкусненькое своим домочадцам на основе цедры апельсина. Тогда вам нужно следующее: обдайте кожуру плода кипятком, можно помыть мылом, используйте щетку и уксус. Только такая тщательная очистка поможет хорошо очистить поверхность фруктов.

Простой способ, как выбрать самые лучшие цитрусовые фрукты freepik.com

Напомним, ранее Ivona писала о пяти самых полезных витаминных фруктах в зимний период.

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