Простой способ, как выбрать самые лучшие цитрусовые фрукты
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Хотите наполнить свою потребительскую корзину отборными апельсинами или грейпфрутами, тогда вам нужно не постесняться их щупать. На что еще обращать внимание при покупке цитрусовых?
Во-первых, главное, чтобы плоды не имели излишней мягкости, потому что это говорит о порче продукта. Нажимая легонько на плод, вы должны почувствовать упругость, а не рыхлость.
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Во-вторых, всегда смотрите на внешний вид цитрусовых, нужно брать плоды без пятен. У свежих цитрусовых фруктов свежий, выразительный, ароматный запах.
Кроме того, цитрусовые должны быть без признаков сморщивания и обезвоживания.
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Если плод весомый – это означает, что в нем содержится больше сока. Такие плоды хорошо подходят для соков и фрешов.
После покупки, придя домой, достаньте цитрусовые из пакета, помойте обязательно их. Некоторые хозяйки любят готовить что-то вкусненькое своим домочадцам на основе цедры апельсина. Тогда вам нужно следующее: обдайте кожуру плода кипятком, можно помыть мылом, используйте щетку и уксус. Только такая тщательная очистка поможет хорошо очистить поверхность фруктов.
Напомним, ранее Ivona писала о пяти самых полезных витаминных фруктах в зимний период.
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