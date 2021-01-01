Медик Александра Малкина считает, что размер талии может рассказать о некоторых проблемах со здоровьем .

О чем может рассказать ваша талия – мнение медика freepik.com

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Эндокринолог из Киева Александра Малкина поделилась на своей странице в Facebook информацией о параметрах определения избыточного веса.

Наша фигура может рассказать о многом. И очень важным не только с точки зрения красоты и привлекательности, но и прежде всего здоровья является объём нашей талии. Так что предлагаю взять в ручки сантиметровую ленту, провести замер и почитать мою статью. Вы женщина и ваша талия меньше 80 см? Или вы мужчина и сантиметровая лента сошлась на отметке до 94 см? Молодцы! Согласно исследованиям, риск ИБС и сахарного диабета возрастает практически в 2 раза если объем талии превышает эти значения. Конечно, есть же и другие параметры определения избыточного веса. Например – Индекс массы тела - метод оценки соотношения массы тела (кг) к росту (м2).

О чем может рассказать ваша талия – мнение медика freepik.com

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Специалист отметила следующее: если показания ИМТ превышает 25 – это избыточный вес; 30-35 – ожирение 1 степени; 35-40 – ожирение 2 степени, более 40 – ожирение 3 степени.

Но этот расчетный индекс не позволяет нам оценить количество и характер перераспределения жировых отложений. Есть 2 типа распределения избыточного веса: андроидный тип (животик) и гиноидный тип (бедра, ягодицы). За характер распределения жировой ткани отвечают наши гормоны. Для мужчин больше характерно андроидное, для женщин - гиноидное. Хотя бывает и наоборот.

О чем может рассказать ваша талия – мнение медика freepik.com

В своем посте врач-эндокринолог дает совет, как правильно отмерить свою талию.

Мы часто используем показатель Абдоминальный Индекс. АИ= ОТ (окружность талии) / ОБ (окружность бедер) в см. Так у женщин нормальным считается АИ – ниже 0.8, у мужчин ниже 0.95. Абдоминальное и/или висцеральное ожирение. Именно так мы называем увеличение объема подкожно жировой клетчатки в области живота и вокруг внутренних органов и именно этот фактор является основным в развитии Метаболического синдрома, инсулинорезистентности и заболеваний сердца и сосудов. А вы знаете объем своей талии? Проверьте себя. Измерьте сантиметровой лентой область талии (на 1 см выше уровня пупка). Много? Меняем образ жизни и говорим нет вредным привычкам. Будьте здоровы!

О чем может рассказать ваша талия – мнение медика freepik.com

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