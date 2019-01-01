Узнайте, как обезопасить себя от падений в период гололеда, а также что делать, если вы упали .

Как не поскользнуться и что делать, если все-таки упал – советы freepik.com/

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В зимний период важно заботиться не только поддержкой иммунной системы, но и правильно одеваться, дабы снизить риски опасных падений на льду. При выборе зимней теплой обуви, берите во внимание, чтобы подошва не была абсолютно ровной. Откажитесь от каблуков или же выбирайте те, что покороче и потолще.

Как не поскользнуться и что делать, если все-таки упал – советы pinterest.com

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Не стоит в непогоду носить в руке сумку с длинными ручками. Такая сумка, на случай, если она будет перегружена, сместит центр тяжести вбок, и стоять на льду будет намного сложнее.

Не одевайте на голову громоздких капюшонов или шапки-ушанки. В них вы не увидите ни того, что происходит по сторонам, ни того, что у вас под ногами.

Как не поскользнуться и что делать, если все-таки упал – советы freepik.com/

Как не стоит ходить по улице в случае гололеда:

Двигаться нужно правильно. Передвигайтесь короткими быстрыми шагами — так меньше шансов поскользнуться;

Не ходите по тонкому слою неутоптанного снега. Под ним может оказать как асфальт, так и лед;

Ни в коем случае не бегите вдогонку уходящего автобуса или маршрутки. Если растянетесь на льду, точно не догоните;

Не ходите очень близко к стенам зданий. С крыши может упасть сосулька или кусок затвердевшего снега.

Как правильно падать, если под ногами гололед.

Итак, постарайтесь запомнить:

Как не поскользнуться и что делать, если все-таки упал – советы pinterest.com

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Если чувствуете, что падаете, не выставляйте руки по направлению падения — можете сломать кости кисти и предплечья;

Потеряли равновесие — постарайтесь сгруппироваться или хотя бы согнуть ноги. Падение будет не таким болезненным;

Старайтесь не падать на копчик — его можно сломать. Лучше завалиться на бок и распределить удар на все тело;

Что делать, если все-таки упали

Не торопитесь вскакивать и бежать дальше по делам;

Аккуратно встаньте и проверьте, не болит ли чего;

Посгибайте руки и ноги — возможно, боль проявится не сразу.

Как не поскользнуться и что делать, если все-таки упал – советы freepik.com

Очень важно:

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Если вы почувствовали боль в суставах и костях — даже если болит не сильно — бросайте дела и направляйтесь в ближайший травмпункт. Вы могли получить ушиб, трещину или даже перелом (при переломе, например, лучевой кости боль будет не очень сильной), и без профессиональной помощи вам не обойтись.

Вы можете упасть и не почувствовать сразу никаких жалоб. Но через время есть риск ощутить головокружение, нарушение внимания или тошноту. Берегите себя!

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