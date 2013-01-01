Узнайте, как правильно написать письмо Деду Морозу и куда можно отправить послание .

Как писать письмо Деду Морозу и по какому адресу отправить freepik.com

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Сегодня, 4 декабря, Международный день написания писем и заказа подарков Деду Морозу.

Помогите своему ребенку написать послание главному сказочному персонажу новогодних праздников. Подарите своему чаду веру в волшебство!

Как правильно написать письмо и куда его можно отправить – читайте в материале Ivona.

Как писать письмо Деду Морозу и по какому адресу отправить freepik.com

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В письме нужно отметить шесть важных моментов: приветствие, вежливость, не забыть представиться, не быть жадиной, а также дать обещание и красиво завершить «послание». А теперь подробнее.

Вежливость ценится всегда и везде, и этот случай – не исключение. Слова “уважаемый Дед Мороз“ или “дорогой Дедушка Мороз“ однозначно расположат к себе. Ведь нельзя просто взять и сразу начать требовать подарки.

Как писать письмо Деду Морозу и по какому адресу отправить freepik.com

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Поинтересуетесь, как у него дела, самочувствие. Поздравьте с наступающим, напишите ему свои пожелания, ему будет приятно.

Не забудьте обязательно представиться, напишите пару строк о себе. После уже можно писать о подарках.

Как писать письмо Деду Морозу и по какому адресу отправить freepik.com

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Не стоит писать целый список из своих пожеланий. Представьте, если каждый ребенок на планете будет писать по 50 желаний. Тогда Дед Мороз точно не успеет всех поздравить. Вберите одно или пару, но не больше.

Подарки просто так не дарятся, так что нужно обязательно что-то взамен: например хорошо учиться, слушаться родителей, не вредничать и так далее. Пообещайте и обязательно придерживайтесь этого.

В конце письма не забудьте поблагодарить Деда Мороза за внимание и вежливо попрощаться.

Как писать письмо Деду Морозу и по какому адресу отправить freepik.com

Адреса для писем Деду Морозу и святому Николаю:

Резиденция Санта-Клауса в Лапландии. Написать ему можно по адресу: Santa Claus, Arctic Circle, 96930, Rovaniemi, Finland. (Пишите н любом языке).

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На территории Национального природного парка “Гуцульщина“, есть резиденция святого Николая, которая принимает от детей и взрослых письма на электронную почту st.nicholas.estate@gmail.com.

Ранее, Ivona рассказывала о резиденциях святого Николая в Киеве: когда откроются и где будут локации. Там, кстати, можно увидеться со святым Николаем и оставить свои письма в специальных боксах для посланий от детишек.

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