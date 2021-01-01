Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Подарки на Новый год 2021: что дарить на год Быка

Комментариев: 0
Ivona расскажет, какие подарки самые подходящие в год Белого Металлического Быка.
Подарки на Новый год 2021: что дарить на год Быка
Подарки на Новый год 2021: что дарить на год Быка
freepik.com

Читай также: Где встретить Новый год 2021 в Украине и за границей

Наступающий 2021 год по восточному календарю будет годом Белого Металлического Быка.

Чем ближе праздничная дата, тем меньше времени на выбор подарка ля родных, близких, а также коллег и второй половины. Но что же лучшего всего дарить в год Быка?

Подарки на Новый год 2021: что дарить на год Быка
Подарки на Новый год 2021: что дарить на год Быка
freepik.com
Для презентов в год Белого Металлического Быка отлично подойдут следующие цвета: белой, кремовой, молочной, серой, серебристой, розово-серой, пепельной.

Если не хотите сильно утруждаться выбором подарка, можно остановить свой выбор на любых вещах с символикой покровителя 2021 года.

Подарки на Новый год 2021: что дарить на год Быка
Подарки на Новый год 2021: что дарить на год Быка
freepik.com
Считается, что Бык не любит вещи, которые не практичные. Так что всякие милые, но, хоть и красиво упакованные безделушки не подойдут, они потянуть за собой плохую энергию.

Подарки на Новый год 2021: что дарить на год Быка
Подарки на Новый год 2021: что дарить на год Быка
freepik.com
Выбирайте такие презенты, которые будут полезные, оригинальные и сделанные на совесть.
Для близкого окружения в год Быка рекомендуется вручать ценные подарки для дома, к ним можно добавить сувениры с символикой Белого Металлического Быка – магниты, колокольчики, брелки и многое другое.

Подарки на Новый год 2021: что дарить на год Быка
Подарки на Новый год 2021: что дарить на год Быка
freepik.com

Сейчас очень популярный вид подарка – подарочный сертификат, либо с определенным денежным лимитом или с указанной конкретной услугой, набором услуг.

Читай также: Какие туристические страны украинцы могут посетить в период пандемии

Друзьям можно подарить: гаджеты, набор для пикника, плед, шампура, термосумку и прочее. Родителям в год Быка отлично подойдет любая теплая одежда, путевка в санаторий, пижамы и бытовая техника. Для мужа также есть большой выбор практичных подарков: наручные часы, фитнес-браслет, рюкзак, гаджеты и аксессуары к ним, именная пижама.

Подарки на Новый год 2021: что дарить на год Быка
Подарки на Новый год 2021: что дарить на год Быка
freepik.com

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram

Поделись:
Теги: год Быка, Новый год, подарки, год Быка 2021
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь