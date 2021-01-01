Подарки на Новый год 2021: что дарить на год Быка
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Наступающий 2021 год по восточному календарю будет годом Белого Металлического Быка.
Чем ближе праздничная дата, тем меньше времени на выбор подарка ля родных, близких, а также коллег и второй половины. Но что же лучшего всего дарить в год Быка?
Если не хотите сильно утруждаться выбором подарка, можно остановить свой выбор на любых вещах с символикой покровителя 2021 года.
Для близкого окружения в год Быка рекомендуется вручать ценные подарки для дома, к ним можно добавить сувениры с символикой Белого Металлического Быка – магниты, колокольчики, брелки и многое другое.
Сейчас очень популярный вид подарка – подарочный сертификат, либо с определенным денежным лимитом или с указанной конкретной услугой, набором услуг.
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Друзьям можно подарить: гаджеты, набор для пикника, плед, шампура, термосумку и прочее. Родителям в год Быка отлично подойдет любая теплая одежда, путевка в санаторий, пижамы и бытовая техника. Для мужа также есть большой выбор практичных подарков: наручные часы, фитнес-браслет, рюкзак, гаджеты и аксессуары к ним, именная пижама.
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