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Как успокоить ребенка: 5 действенных способов

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Ivona расскажет, как успокоить плачущего ребенка .
Как успокоить ребенка: 5 действенных способов
Как успокоить ребенка: 5 действенных способов
freepik.com

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Ребенок плачет неспроста, а когда ему грустно или он устал, обижен или просто так. Последнее тоже бывает, возможно, малыш захотел привлечь внимание или таким способом проявляет хочет привлечь внимание.

Как же успокоить плачущего ребенка – читайте в нашем материале.  

Как успокоить ребенка: 5 действенных способов
Как успокоить ребенка: 5 действенных способов
freepik.com
Попросите ребенка плакать тихим голосом (например, чтобы сестричку или братика не будить) или плакать низким голосом (чтобы у мамы голова не заболела). Если он послушается, настоящего плача уже не получится.

Про “Смотри, птичка полетела“ знают все мамы и, особенно, бабушки. Можно еще по-другому: “Ой, что это у тебя, ресничка на глазу, подожди сейчас вытащу, а то она мешает плакать“.

Как успокоить ребенка: 5 действенных способов
Как успокоить ребенка: 5 действенных способов
freepik.com

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Более старшего малыша нужно уже отвлекать не мифической пролетевшей птичкой, а вполне материальным сюрпризом. Так, плачущему, находящемуся на грани истерики ребенку скажите: “А кто там на кухне шебуршит, мне кажется это мышка или ежик, пойду посмотрю...“.

Действенный способ, когда мама или папа на капризы ребенка говорят: “Ой, какой-то монстр пришел страшный. Монстр, уходи! Где мой славный малыш, когда же он вернется“. Но стоит помнить, что всегда, когда вы рассчитываете на чувство юмора, нужно быть очень чутким к состоянию и настроению вашего чада.

Как успокоить ребенка: 5 действенных способов
Как успокоить ребенка: 5 действенных способов
freepik.com
И напоследок, самый универсальный способ успокоить ребенка – обнимите малыша, приласкайте, скажите, как вы его любите, даже вот такого заплаканного карапуза. Ваша теплота и доброта – лучше средство от детских слез.

Кстати, недавно Ivona рассказывала, как перестать кричать на детей.

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Теги: воспитание, дети, родители
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Василий-Пупкин    27.11.2020, 23:37
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