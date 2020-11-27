Как успокоить ребенка: 5 действенных способов
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Ребенок плачет неспроста, а когда ему грустно или он устал, обижен или просто так. Последнее тоже бывает, возможно, малыш захотел привлечь внимание или таким способом проявляет хочет привлечь внимание.
Как же успокоить плачущего ребенка – читайте в нашем материале.
Про “Смотри, птичка полетела“ знают все мамы и, особенно, бабушки. Можно еще по-другому: “Ой, что это у тебя, ресничка на глазу, подожди сейчас вытащу, а то она мешает плакать“.
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Более старшего малыша нужно уже отвлекать не мифической пролетевшей птичкой, а вполне материальным сюрпризом. Так, плачущему, находящемуся на грани истерики ребенку скажите: “А кто там на кухне шебуршит, мне кажется это мышка или ежик, пойду посмотрю...“.
Действенный способ, когда мама или папа на капризы ребенка говорят: “Ой, какой-то монстр пришел страшный. Монстр, уходи! Где мой славный малыш, когда же он вернется“. Но стоит помнить, что всегда, когда вы рассчитываете на чувство юмора, нужно быть очень чутким к состоянию и настроению вашего чада.
Кстати, недавно Ivona рассказывала, как перестать кричать на детей.
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