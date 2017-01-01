Как правильно реагировать родителям, если малыш не хочет делиться игрушками .

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Многие малыши проходят этап, когда они ни за что не спешат расставаться со своими вещами.

Большой проблемы в этом нет, но родителям все же стоит правильно реагировать на подобное поведение.

Сначала давайте рассмотрим основные причины такой ситуации:

Малыш, возможно, не до конца понимает, что игрушку потом вернут обратно. В его представлении ситуация выглядит так, будто ее придется отдать навсегда.

Как научить ребенка делиться: Советы родителям freepik.com

Со сладостями еще тяжелее расстаться, ведь обратно их точно не вернут.

Скорей всего у малыша уже был негативный опыт. Он давал кому-то игрушку, но ее не вернули или сломали. Конечно, подобного он не захочет повторить.

У всех детей найдется хоть одна, но самая любимая игрушка. У взрослых же есть любимые вещи и легко расставаться они с ними также не спешат.

Бывает так, что ребенку не нравится тот, с кем заставляют делиться. Может ранее этот малыш уже повредил его игрушку, или, вовсе не вернул. Но, кстати, взрослые же не спешат отдавать свои вещи малознакомым людям.

Как научить ребенка делиться: Советы родителям freepik.com

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Как категорически не стоит реагировать родителям: стыдить, ругать, называть жадиной, угрожать, что никто не будет дружить.

Для ребенка ситуация и так стрессовая - у него хотели забрать то, что ему дорого. Проблема в том, что малыш не получил доводы: почему он должен отдать игрушку. Ему подарили, например, машинку или куклу, значит это его собственность, и он вправе ею распоряжаться.

Итак, учимся правильно реагировать, если ребенок не хочет делиться:

Предотвращаем конфликты. Если вы собираетесь, к примеру, на прогулку или в гости, берите с собой несколько игрушек. Так, у ребенка будет “обменный фонд“. Важно: не стоит брать с собой любимые игрушки, пусть они останутся дома.

Как научить ребенка делиться: Советы родителям freepik.com

Учим уважать чужую собственность. Малыш может не давать свое, но он должен понять, что и чужое трогать и требовать нельзя.

Спешим вас успокоить, как правило, к 7-летнему возрасту детки становятся более отзывчивыми и больше готовы делиться.

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