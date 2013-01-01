Как выбрать репетитора по английскому языку для ребенка - советы экспертаЭксклюзив
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Как правильно выбрать репетитора по английскому языку (и не только) для вашего чада, специально для Ivona рассказала наш постоянный эксперт - преподаватель иностранного языка Светлана Щедрина.
Ранее Светлана поделилась, как изучать иностранный язык при загруженном графике.
- какую именно цель вы преследуете (для чего необходим репетитор и необходим ли вообще);
- чего именно вы ожидаете от данной затеи – улучшения успеваемости ребенка или, в первую очередь, получение полезных навыков и знаний по данному предмету?
Если вашим основным критерием качественной работы репетитора является стремительное повышение оценок – посмею вас расстроить. Не всегда данный параметр является гарантией продуктивности (особенно, если репетитор одновременно является учителем ребенка по данному предмету в школе). Качественная работа репетитора, возможно не всегда видна со старта, но очевидна в дальновидной перспективе.
Одной из первых задач репетитора, является заинтересовать ученика в достаточной мере.
Если ваш малыш:
- ходит на уроки с удовольствием;
- после уроков взахлеб рассказывает о том новом и интересном, что только что узнал;
- с радостью выполняет задания;
- проявляет живой интерес к предмету;
то, скорее всего, вам удалось найти репетитора, который действительно любит, знает и умеет то, чем занимается и ему удалось найти правильный подход к вашему сыну или дочке.
В некоторых случаях, положительного отношения ребенка к предмету невозможно добиться вне зависимости от способностей и стараний репетитора.
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Это очень просто объяснить на таком примере – представьте, что ваш начальник вдруг захотел, чтобы вы несколько раз в неделю после работы занимались балетом (например). Вы сразу откровенно даете понять, что вы категорически против того, чтобы прыгать по сцене в лосинах и пачке, да еще и уставшим после рабочего дня. Но, начальник неумолим - он приводит массу аргументов о пользе занятий, и вы сдаетесь! Вы начинаете посещать ненавистный вам балет, делаете это нехотя, всем видом давая понять, что вы тут не по доброй воле. После такого рода издевательств над своим естеством вы наверняка скажете – да ну его этого начальника. Не хочу и не буду ходить. Возьму и вообще уволюсь!
А теперь представьте, что это не начальник, а мама и папа. И деться малышу некуда. И тянется эта «волынка» с посещением репетитора долгие годы. Педагог отлично видит, что никакого прогресса от данных занятий не будет, но предпочитает молчать. Создается эдакий замкнутый круг: родители «спокойны», что ребенок (как полагается) ходит на дополнительные занятия; репетитор получает оплату за уроки; школьник с видом мученика поглядывает на часы в ожидании окончания урока. Ни о каком прогрессе и речи не может быть!
- В первую очередь, всегда прислушивайтесь к желаниям и потребностям вашего ребенка.
- При полном отсутствии инициативы и энтузиазма ученика, одних стараний и профессионализма преподавателя будет недостаточно.
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- Будьте внимательны к критериям, которыми характеризуют рекомендуемого вам преподавателя - «престижность» преподавателя не всегда является гарантией качества его работы. Тем более, если преподавание «поставлено на поток». Согласитесь, большое количество учеников на дополнительном занятии мало чем отличается от уроков в школе. С единственной разницей – тут за них необходимо заплатить кругленькую сумму.
- Обращайте внимание, чем интересуется преподаватель при приеме на обучение. Например, если его в первую очередь интересует оценка – то скорее всего работа будет в первую очередь направлена на улучшение оценок нежели на получение основательных знаний по предмету.
Каждый раз, когда я общаюсь с родителями, желающих записать свое дитя на уроки, моим первым вопросом является: «А сам ребенок хочет заниматься дополнительно с репетитором?» К сожалению, в 99,9% ответ – нет.
- В таком случае советую искать альтернативные методы:
Наверняка вы давно сами планировали повторить английский, но все руки не доходили - начните больше времени проводить со своим чадом – помогите найти и подписаться на интересующие его каналы, смотрите вместе мультфильмы на английском. Напевайте тематические песенки. Пляшите! В результате, английский не будет ассоциироваться с чем-то скучным и, возможно, ребенок со временем сам попросит вас записать его на дополнительные занятия.
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Что касается подростков – часто они очень подвержены влиянию популярных блогеров. Порекомендуйте им начать смотреть видео симпатичного ютубера и недельки через 2 ваш школьник будет с отменным произношением отстегивать комментарии на чистом английском. В этом возрасте они не только «смотрят в рот» своим кумирам, но и очень легко улавливают произношение и речевые обороты. Далее они объединяются в фэндомы (сообщества фанатов) и уже не надо никого заставлять писать и говорить на английском. Строчит день и ночь, да еще и голосовые сообщения отправляет! Дело в шляпе! (Не подумайте, что я хочу подсадить подростков на просмотр подобного рода видео – большинство из них уже давно там прочно «сидят» – я лишь советую перенаправить внимание в несколько иное русло).
Заметьте – времени будет потрачено столько же, но, в то же время, будет вторичная выгода – свободное владение английским.
Альтернативных методов - великое множество. Главное, помните - для успеха любого начинания, в первую очередь, все нужно делать с удовольствием и по собственному желанию.
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