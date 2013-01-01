Преподаватель со стажем Светлана Щедрина рассказала, как правильно выбрать репетитора для малышей и школьников .

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Как правильно выбрать репетитора по английскому языку (и не только) для вашего чада, специально для Ivona рассказала наш постоянный эксперт - преподаватель иностранного языка Светлана Щедрина.

Ранее Светлана поделилась, как изучать иностранный язык при загруженном графике.

Эксперт Ivona, репетитор по английскому языку Светлана Щедрина freepik.com

какую именно цель вы преследуете (для чего необходим репетитор и необходим ли вообще);

чего именно вы ожидаете от данной затеи – улучшения успеваемости ребенка или, в первую очередь, получение полезных навыков и знаний по данному предмету?

Для того, чтобы успешно решить любую поставленную перед вами задачу, включая задачу выбора репетитора для вашего ребенка, в первую очередь ответьте себе на вопросы такого плана:

Как выбрать репетитора по английскому языку для ребенка freepik.com

Если вашим основным критерием качественной работы репетитора является стремительное повышение оценок – посмею вас расстроить. Не всегда данный параметр является гарантией продуктивности (особенно, если репетитор одновременно является учителем ребенка по данному предмету в школе). Качественная работа репетитора, возможно не всегда видна со старта, но очевидна в дальновидной перспективе.

Одной из первых задач репетитора, является заинтересовать ученика в достаточной мере.

Как выбрать репетитора по английскому языку для ребенка freepik.com

Если ваш малыш:

ходит на уроки с удовольствием;

после уроков взахлеб рассказывает о том новом и интересном, что только что узнал;

с радостью выполняет задания;

проявляет живой интерес к предмету;

то, скорее всего, вам удалось найти репетитора, который действительно любит, знает и умеет то, чем занимается и ему удалось найти правильный подход к вашему сыну или дочке.

В некоторых случаях, положительного отношения ребенка к предмету невозможно добиться вне зависимости от способностей и стараний репетитора.

Как выбрать репетитора по английскому языку для ребенка freepik.com

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Это очень просто объяснить на таком примере – представьте, что ваш начальник вдруг захотел, чтобы вы несколько раз в неделю после работы занимались балетом (например). Вы сразу откровенно даете понять, что вы категорически против того, чтобы прыгать по сцене в лосинах и пачке, да еще и уставшим после рабочего дня. Но, начальник неумолим - он приводит массу аргументов о пользе занятий, и вы сдаетесь! Вы начинаете посещать ненавистный вам балет, делаете это нехотя, всем видом давая понять, что вы тут не по доброй воле. После такого рода издевательств над своим естеством вы наверняка скажете – да ну его этого начальника. Не хочу и не буду ходить. Возьму и вообще уволюсь!

А теперь представьте, что это не начальник, а мама и папа. И деться малышу некуда. И тянется эта «волынка» с посещением репетитора долгие годы. Педагог отлично видит, что никакого прогресса от данных занятий не будет, но предпочитает молчать. Создается эдакий замкнутый круг: родители «спокойны», что ребенок (как полагается) ходит на дополнительные занятия; репетитор получает оплату за уроки; школьник с видом мученика поглядывает на часы в ожидании окончания урока. Ни о каком прогрессе и речи не может быть!

Как выбрать репетитора по английскому языку для ребенка freepik.com

- В первую очередь, всегда прислушивайтесь к желаниям и потребностям вашего ребенка.

- При полном отсутствии инициативы и энтузиазма ученика, одних стараний и профессионализма преподавателя будет недостаточно.

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- Будьте внимательны к критериям, которыми характеризуют рекомендуемого вам преподавателя - «престижность» преподавателя не всегда является гарантией качества его работы. Тем более, если преподавание «поставлено на поток». Согласитесь, большое количество учеников на дополнительном занятии мало чем отличается от уроков в школе. С единственной разницей – тут за них необходимо заплатить кругленькую сумму.

- Обращайте внимание, чем интересуется преподаватель при приеме на обучение. Например, если его в первую очередь интересует оценка – то скорее всего работа будет в первую очередь направлена на улучшение оценок нежели на получение основательных знаний по предмету.

Каждый раз, когда я общаюсь с родителями, желающих записать свое дитя на уроки, моим первым вопросом является: «А сам ребенок хочет заниматься дополнительно с репетитором?» К сожалению, в 99,9% ответ – нет.

Как выбрать репетитора по английскому языку для ребенка freepik.com

В таком случае советую искать альтернативные методы:

Наверняка вы давно сами планировали повторить английский, но все руки не доходили - начните больше времени проводить со своим чадом – помогите найти и подписаться на интересующие его каналы, смотрите вместе мультфильмы на английском. Напевайте тематические песенки. Пляшите! В результате, английский не будет ассоциироваться с чем-то скучным и, возможно, ребенок со временем сам попросит вас записать его на дополнительные занятия.

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Что касается подростков – часто они очень подвержены влиянию популярных блогеров. Порекомендуйте им начать смотреть видео симпатичного ютубера и недельки через 2 ваш школьник будет с отменным произношением отстегивать комментарии на чистом английском. В этом возрасте они не только «смотрят в рот» своим кумирам, но и очень легко улавливают произношение и речевые обороты. Далее они объединяются в фэндомы (сообщества фанатов) и уже не надо никого заставлять писать и говорить на английском. Строчит день и ночь, да еще и голосовые сообщения отправляет! Дело в шляпе! (Не подумайте, что я хочу подсадить подростков на просмотр подобного рода видео – большинство из них уже давно там прочно «сидят» – я лишь советую перенаправить внимание в несколько иное русло).

Как выбрать репетитора по английскому языку для ребенка freepik.com

Заметьте – времени будет потрачено столько же, но, в то же время, будет вторичная выгода – свободное владение английским.

Альтернативных методов - великое множество. Главное, помните - для успеха любого начинания, в первую очередь, все нужно делать с удовольствием и по собственному желанию.

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