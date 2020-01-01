Как вытащить ребенка из телефона без ссор и обид .

Что делать, если ребенок сильно привязан к Интернету freepik.com

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Одна из самых распространенных проблем нынешнего времени – зависимость детей от социальных сетей. Такое поведение негативно влияет на психическое здоровье ребенка.

Любые попытки родителей минимизировать время на пребывание в Интернете, вызывает у чада обиды и злость.

Взрослым нужно принять ситуацию, но с определенными правилами для детей.

Договоритесь с ребенком о времени пользования телефоном и компьютером для выхода в мир соцсетей. Установите негласный график выходов в Интернет: после выполнения домашних заданий, до или после тренировок и так далее.

Что делать, если ребенок сильно привязан к Интернету freepik.com

В смартфоне есть полезная функция - у каждого приложения можно «отключить оповещения».

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Предложите ребенку настроить эту опцию, либо же сами возьмите телефон и откорректируйте настройки. Теперь не будет никаких отвлекающих оповещений на экране, малыш станет меньше отвлекаться.

Научите ваших детей правильно пользоваться социальными сетями. Задача родителей показать, что есть еще мир без Сети, где можно встречаться вживую с друзьями, гулять в парках, кататься на велосипеде и многое другое. Только с вашей подачей ребенок сможет во всем разобраться, не упустите этот образовательный момент.

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