Что делать, если ребенок не хочет идти в детский сад
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В жизни многих деток наступает период под названием «детский сад». Только вот не для всех детей это радостное событие, есть малыши, которые наотрез отказываются идти в садик.
Чтобы родителям найти выход из ситуации, нужно выяснить причины, почему кроха противиться посещать детский сад.
- Малыш боится находиться долго без мамы
Это самая распространенная причина, из-за которой детки капризничают, когда вы собираете его в сад. Жизненная необходимость каждого малыша находиться рядом с мамой. До похода в сад мама всегда была рядом с крохой, таким деткам сложно переносить разлуку с ней.
Как же быть? Советуем дать малышу привыкнуть к новому месту. Можно начать приводить его в сад на прогулку, он раззнакомиться со всеми и привыкнет к деткам, к воспитателю.
- Смена обстановки и режима дня
Детки – консерваторы, они плохо переносят любые изменения в своей жизни. Детский сад с его новым распорядком дня, режимом и правилами – потрясение для ребенка. Сложнее приходится тем малышам, которые не соблюдали режим дома.
Что делать? Адаптация должна проходить постепенно, чтобы ребенок привыкал к режиму. Желательно заранее скорректировать ваш домашний режим с садиковским.
- Поменьше материнской опеки
Все детки разные, кто-то легко может быть и в полтора годика без мамы, а другие и в четыре года не хотят расставаться с мамой. Мамы сами виноваты в такой гиперопеке малыша.
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Как быть? В первые дни отводите ребенка в сад на пару часов. А еще покажите ребенку, что он может быть без мамы: оставляйте его супругу, бабушке с дедушкой.
- Дети чувствуют переживания мамы
Ребенок и мама очень эмоционально связаны. Малыши чувствуют мамино волнение и настроение, из-за этого они бояться идти в сад. Кроха начинает плакать и капризничать.
В этом случае нужно понять причину своего волнения. Чего вы боитесь? Узнав причину, может оказаться, что вы волнуетесь напрасно.
- Конфликты с детками по группе
Сад посещают самые разные детки. Поэтому ребенок может не ладить с ними. У малышей конфликты возникают на ровном месте. Детки, которые не умеют решать и справляться с конфликтами, не хотят идти в сад.
Что делать? Дайте ребенку возможность общаться со сверстниками как можно чаще. Посмотрите, как ваш малыш решает конфликты на площадке, и, по возможности, подкорректируйте поведение.
- Базовые навыки самообслуживания
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Когда вы чрезмерно опекаете малыша, вы лишаете его самостоятельности. И что получается? Кроха идет в сад без базовых навыков самообслуживания.
Чтобы ваш ребенок не чувствовал отличия от своих сверстников – научите его базовым навыкам самостоятельности. Если вы упустили этот момент до садика, то с помощью воспитателя пусть он приучается обслуживать сам себя в саду. Дома также продолжайте обучать его самостоятельности.
- Контакт с воспитателем
Обратите внимание на то, как ваш малыш относится к воспитателю, вдруг он его боится. Это тоже может стать причиной отказа идти в сад. Бывает так, что сам воспитатель ведет себе неправильно и некорректно к деткам: позволяет запугивать ребят, применять физическую силу. Но проблема может быть в вашем ребенке, он протестует против распорядка в садике и воспитателя, которые устанавливает правила.
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